Melanie Müller erntet Shitstorm für Winterausflug

In den vergangenen Tagen hat es viele Menschen entgegen aller Empfehlungen und Verbote in die verschneiten Naherholungsgebiete getrieben. Auch Melanie Müller (32) ließ es sich nicht nehmen, mit Tochter und Schlitten einen Ausflug in den Schnee zu machen. Dafür erntete der Reality-Star prompt einen Shitstorm von seinen Followern.

Melanie Müller: Mit der Tochter beim Schlittenfahren

Auf Instagram veröffentlichte die Ballermann-Sängerin einen Schnappschuss beim Schlittenfahren mit Tochter Mia Rose. Das sorgte für viel Kritik unter ihren Fans: "Warum muss man das auch noch zeigen? Wir sitzen zu Hause und verzichten auf unsere Kinder und Enkelkinder", empört sich eine Userin. "Sorry, aber selten dämlich, das noch so in der Öffentlichkeit zu posten, sich nicht an die Regeln zu halten", schreibt eine andere.

Doch es gibt auch Stimmen derer, die die Aufregung vollkommen übertrieben finden. "Woher wisst ihr, dass sie nicht auf ner Piste war, wo wenig los ist?", gibt etwa eine Followerin zu bedenken. Tatsächlich ist auf dem Foto außer dem Mutter-Tochter-Gespann nicht zu erkennen, wo sich die beiden aufhalten oder ob der Ausflugsort überfüllt war.