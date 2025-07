Mel B: Zweite Hochzeitsfeier soll "sexyer" werden

Nach der traditionellen Trauung am Wochenende in London möchte die frisch verheiratete Mel B mit ihrem Bräutigam für eine wildere Feier ins Ausland reisen. Sie schmiedet offenbar schon Partypläne.

Nach der Hochzeit ist vor der Hochzeit: Mel B (50) möchte ihre traditionelle Traumhochzeit in der St. Paul's Cathedral in London am Wochenende mit einer zweiten Feier in diesem Sommer komplettieren. Es soll "sexyer" werden, kündigt das Spice Girl laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung an.

Die Sängerin hatte sich für das Jawort in der altehrwürdigen Kirche für ein bodenlanges, weißes, maßgeschneidertes Kleid im Meerjungfrauenstil von Josephine Scott entschieden und zog später einen Pullover mit der Aufschrift "Just Married" über, wie sie stolz präsentierte. Bei der After-After-Party nach der romantischen Hochzeit dürfte es weniger Stoff werden, deutet die Sängerin an - denn die Feier werde "informeller, sexyer und schöner".

Die Britin und ihr neuer Ehemann Rory McPhee (37) werden für die Party ins Ausland reisen. Mehr Details verrät sie aber noch nicht. Damit schafft sie allerdings eine weitere Gelegenheit, es mit ihren Spice Girls krachen zu lassen.

Neue Chance auf Spice-Girls-Zusammenkunft

Unter den Gästen in der St. Paul's Cathedral war laut britischer Berichte nur Bandkollegin Emma Bunton (49), die in einem rosafarbenen Etuikleid strahlte. Victoria Beckham (51) entschuldigte sich via Instagram, da sie sich im Ausland aufhielt. Sie sandte dennoch genau wie "Sporty Spice" Mel C (51) Glückwünsche in ihren Storys. Von Geri Halliwell (52) konnte man weder etwas sehen noch lesen.

Für Melanie Brown, wie die Sängerin eigentlich heißt, war es bereits die dritte Hochzeit. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem niederländischen Tänzer Jimmy Gulzar und den turbulenten Jahren mit dem Filmproduzenten Stephen Belafonte fand sie zu ihrem langjährigen Bekannten und Hairstylisten McPhee. Rory McPhee hatte Mel B dabei geholfen, nach der schwierigen zweiten Scheidung wieder Vertrauen zu fassen. Die Beziehung vertiefte sich schließlich 2019, als Mel B nach der Spice-Girls-Reunion-Tour nach Großbritannien zurückkehrte.