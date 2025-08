Mel B und Rory McPhee feiern erneut Hochzeit - diesmal in Marokko

Nach ihrer Trauung in London haben Sängerin Mel B und Ehemann Rory McPhee ihre Hochzeit ein zweites Mal gefeiert - bei einer festlichen Zeremonie in Marokko.

Nach ihrer Hochzeit in London haben Mel B (50) und Rory McPhee (37) in Marokko ein weiteres Mal gefeiert. "Wir haben geheiratet!!! Schon wieder!", schrieb die offenbar überglückliche Sängerin . "Eine Hochzeit, die so schön war, dass wir sie mit unseren Liebsten an unserem Lieblingsort im Hotel Selman Marrakech gefeiert haben, wir hatten die Zeit unseres Lebens!", fügte sie mit drei roten Herzen hinzu.

Mel B teilte zudem ein Foto des Brautpaares bei der zweiten Zeremonie: Sie trug ein fast durchsichtiges, rot-glitzerndes Bustierkleid von Justin Alexander mit hohem Beinschlitz, während er sich für ein klassisches weiß-schwarzes Ensemble mit Fliege entschied. Gemeinsam tanzen sie einen mit roten und weißen Rosen gesäumten Weg entlang. Ihren 1,7 Millionen Followern gefällt's, binnen weniger Stunden sammelte sie über 40.000 Likes für den Post ein.

Erste Hochzeit in Weiß und mit Schottenrock

Bereits erklärt, dass ihre zweite Hochzeit "zwangloser, sexy und schön" sein würde.

Am 5. Juli hatten sich das Spice Girl und der Friseur in der St. Paul's Cathedral in London das Jawort gegeben. Nach dieser Hochzeit feierten sie im Shangri-La Hotel im The Shard, dem höchsten Gebäude Londons.

Für ihren ersten Gang vor den Altar trug Mel B ein maßgeschneidertes elfenbeinfarbenes Kleid von Josephine Scott. Das trägerlose Korsettkleid hatte eine durchsichtige, mit Perlen verzierte Jacke und wurde mit einem Schleier kombiniert. Bräutigam Rory McPhee verwies derweil auf sein schottisches Erbe, indem er ein Outfit von Alexander McQueen mit einem Kilt im McPhee-Tartan trug.

Für die britische Sängerin ist es nach den Ehen mit Jimmy Gulzar (1998-2001) und Stephen Belafonte (2007-2017) bereits die dritte Hochzeit. Aus ihrer ersten Ehe und aus einer Verbindung mit US-Star Eddie Murphy (64) stammen die beiden Töchter Angel Iris Murphy Brown (18) und Phoenix Chi Gulzar (26).