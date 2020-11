"Meister seines Fachs": Trauer um Regisseur und Kameramann Gernot Roll

Mit Gernot Roll ist ein "Meister seines Fachs" von uns gegangen, schreibt Bavaria Film. Der Regisseur und Kameramann wurde 81 Jahre alt.

Gernot Roll ist im Alter von 81 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Bavaria Film, für die der Regisseur und Kameramann "an mehr als 100 Produktionen" mitgearbeitet hat, . "In tiefer Trauer nimmt die Bavaria Film Gruppe Abschied von der Kamera- und Regielegende Gernot Roll. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen", so CEO Christian Franckenstein.

Ab 1961 arbeitete Roll für Bavaria Film, nachdem der gebürtige Dresdner ein Jahr vor dem Berliner Mauerbau aus der DDR in die BRD übergesiedelt war. Er fungierte bei diversen "Tatort"-Folgen als Kameramann, so auch bei Filmen wie von Sönke Wortmann (61) oder "Rossini" von Helmut Dietl (1944-2015).

Mitte der 90er Jahre übernahm Roll auch selbst die Regiearbeit, etwa bei "Radetzkymarsch" gemeinsam mit Axel Corti (1933-1993), später auch allein bei (2006) und "Die Superbullen" (2011). In seiner langen Karriere wurde Roll mehrfach mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, auch den Deutschen Filmpreis und Kamerapreis gewann er.