Meint Verena Kerth diesen Tennisspieler? "Heiße Liaison" und pikante Aufschlag-Andeutung

Moderatorin Verena Kerth spricht über eine "heiße Liaison mit einem Tennisspieler". Die AZ kennt exklusive Details zum geheimnisvollen Sportler und zu einem ungewöhnlich frühen Party-Abgang in München.

Verena Kerth (44) spielt kein Tennis – aber offenbar sehr wohl mit Tennisspielern. Bei der diesjährigen Players’ Night der BMW Open plauderte die Münchnerin aus, dass sie eine "heiße Liaison mit einem Tennisspieler" hatte. Zu RTL sagte sie: "Ich würde mal sagen, sein Aufschlag war besser als seine Ausdauer. Er spielt jetzt auch nicht mehr."

"Heiße Liaison" mit Tennis-Star: "Intensive Blicke, ehe die Sache klar war"

Einst mal in Bestform, ist er heute nur noch abseits des Platzes aktiv! Wer ist der durchtrainierte Mann, der Kerth strahlen ließ – und dann doch rausgekehrt wurde? Nach AZ-Informationen lässt sich die aufregende Turtelei konkret einordnen. Demnach soll Kerth den Tennisprofi auf der Players' Night 2025 in München getroffen haben – exakt vor einem Jahr.

Gäste beobachteten damals "auffällig intensive Blicke, ehe die Sache klar war", so eine klatschfreudige Bemerkung. Unter den anwesenden Promis: Alexander Zverev mit Freundin Sophia Thomalla, Annemarie und Wayne Carpendale, Jan Delay sowie Oliver Bierhoff, aber auch Giulia Siegel mit Partner Ludwig Heer.

Verena Kerth sagte auf der Players' Night 2026: "Hatte eine heiße Liaison mit einem Tennisspieler." © Brauer/G.Nitschke

Verena Kerth spielt abseits des Platzes: Verdächtiger Party-Abgang

Was sich an diesem Abend im April 2025 anbahnte, soll nicht ohne nächtliche Folgen geblieben sein. Wie ein Partygast der AZ berichtete, verließen Kerth und der englischsprechende Tennisprofi das Society-Event ungewöhnlich früh: "Ein eher untypischer Abgang und ziemlich verdächtig."

Name enthüllt: Erfolgreicher Tennisspieler heißt Jamie Murray

Pikant: Verena Kerth wurde später gemeinsam mit Tennisspieler Jamie Murray (40) gesehen. Jamie... – wer? Jamie Murray gehört zu den erfolgreichsten Doppelspielern seiner Generation und hat sich im Schatten seines berühmteren Bruders Andy Murray (38) eine eigene Karriere an der Weltspitze aufgebaut.

Der Schotte aus Glasgow wurde 2016 sogar die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste und gewann im selben Jahr sowohl die Australian Open als auch die US Open im Herrendoppel. Für seine sportlichen Leistungen wurde Murray von Queen Elizabeth II. (†96, 2022) mit dem Titel OBE ausgezeichnet, eine Ehrung, die seine Verdienste um den britischen Tennissport würdigt.

Einst Nummer eins der Weltrangliste, heute u.a. Tennis-Kommentator: Jamie Murray © imago/ActionPlus

Jamie Murray war heuer nicht bei der Players' Night in München. Erst vor wenigen Tagen war der 40-Jährige für den Bezahlsender Sky als Tennis-Experte im Einsatz und kommentierte das Match zwischen Daniil Medvedev und Matteo Berrettini in Monte-Carlo.

Kerth kürzlich: "Mit Sportlern habe ich abgeschlossen"

Bei der diesjährigen Players’ Night zeigte sich Kerth ohne ihren einstigen Tennis-Triumph. Auf eine AZ-Anfrage äußerte sich die 44-Jährige bislang nicht. Kürzlich scherzte sie aber: "Mit Sportlern habe ich abgeschlossen." Verena Kerth folgt Jamie Murray auf Instagram aber noch.