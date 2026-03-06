2015 feierte Margot Hellwig ihren Bühnenabschied in einer TV-Sendung von Florian Silbereisen. Die Sängerin schätzt den Entertainer sehr – weshalb sie nun sogar davon spricht, dass er eine tragende Rolle auf ihrer Beerdigung übernehmen soll. Schon ihre Mutter Maria war einst eine gute Freundin von Silbereisen.

Es ist auffallend, wie positiv sich viele Show-Kollegen zu Florian Silbereisen (44) äußern. Nicht nur einmal wurde dem Entertainer nachgesagt, dass er auch abseits der Kameras so fröhlich und bescheiden sei, wie er sich regelmäßig im TV präsentiert. Zu seinen größten Fans zählt auch Sängerin Margot Hellwig (84). In einem Interview kommt die 84-Jährige jetzt auf ihre langjährige Freundschaft zu Silbereisen, ihre verstorbene Mutter Maria sowie ihre eigene Beerdigung zu sprechen.

Margot Hellwig über eigene Beerdigung: "Eine kleine Rede halten"

Im Gespräch mit der "Prima Woche" erinnert sich Margot Hellwig an ihren Bühnenabschied zurück, den sie 2015 in einer Adventsshow von Florian Silbereisen gefeiert hatte: "Es war ein so schöner Abschied, den mir der Florian da zelebriert hat. Wundervoll", schwärmt die Sängerin noch heute. So "wundervoll", dass sie sich auch vorstellen könnte, dem 44-Jährigen auf ihrer eigenen Beerdigung eine besondere Rolle einzuräumen.

Zwar glaube Margot Hellwig, dass der Anlass für eine Gesangseinlage von Florian Silbereisen zu emotional sein könnte, doch hoffe sie stattdessen auf etwas anderes: "Wenn er eine kleine Rede halten würde, fände ich das schön. Das wäre auch ein Trost für meine Kinder." Generell habe die 84-Jährige schon genaue Vorstellungen, wie man ihr eines Tages die letzte Ehre erweisen soll: "Ich möchte einen Gottesdienst, das wissen meine Kinder, und ich möchte das klein mit der Familie haben. Das Grab ist ja schon da von meinem Mann in München."

Margot Hellwig über Mutter Maria: "Wäre entsetzt"

Auch Margot Hellwigs Mutter Maria (†90) hatte einst als Volksmusikerin große Erfolge gefeiert. Zu ihrer Beerdigung im Jahr 2010 erschien damals unter anderem Florian Silbereisen. Tochter Margot bestätigt, dass den Entertainer und ihre verstorbene Mama eine innige Freundschaft verbunden habe: "Uns alle drei", betont sie.

Beim "Frühlingsfest der Volksmusik" im Jahr 2007: Margot Hellwig, Florian Silbereisen und Maria Hellwig (†90). © imago/star-media

Doch die 84-Jährige äußert auch: "Also meine Mutter wäre entsetzt, ihn jetzt so dünn zu sehen, das muss ich ehrlich sagen. Meine Mutter hatte immer ein bisschen ein Auge auf ihn und sagte: 'Mein Gott, der Bua, der Bua...'." Eine gewisse Fürsorge, die Margot Hellwig nun ebenfalls in Bezug auf Florian Silbereisen verspürt: "Er ist schon sehr überanstrengt wahrscheinlich. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Er ist ein so lieber und bescheidener Mensch." Ob wirklich Grund zur Sorge besteht? Das weiß wohl nur der 44-Jährige selbst.