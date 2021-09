"Meine längste Pause bisher": Chrissy Teigen feiert 50 Tage Abstinenz

US-Model Chrissy Teigen feiert 50 Tage Abstinenz. "Das ist meine längste Pause bisher", lässt John Legends Ehefrau ihre Follower wissen. Im Dezember versuchte sie es zuletzt.

Chrissy Teigen will vom Alkohol loskommen.

US-Model Chrissy Teigen (35) feiert einen Zwischenschritt auf dem Weg weg vom Alkohol. "Heute ist mein Rekord von 50 Tagen Nüchternheit", . "Eigentlich sollte es fast ein Jahr sein, aber ich hatte ein paar (Wein-)Schluckaufs auf dem Weg", schrieb Teigen zu einem Video von ihr mit ihren Kindern Luna (geb. 2016) und Miles (geb. 2018). Die Ehefrau (seit 2013) von US-Star John Legend (42) fügte hinzu: "Das ist meine längste Pause bisher!"

Teigen erklärte, dass sie nicht sicher ist, ob sie für immer mit dem Trinken aufhören wird, aber es nützt ihr "in keiner Weise" mehr. "Ich werde nicht lustiger, ich tanze nicht, ich werde nicht entspannter", schrieb die zweifache Mutter. "Mir wird schlecht, ich schlafe ein und wache krank auf, weil ich etwas verpasst habe, was wahrscheinlich eine lustige Nacht war." Gänzlich verteufeln will sie den Alkohol nicht: "Ich hatte meinen Spaß daran und schätze jeden, der es verantwortungsvoll genießen kann!!!!", schreibt sie.

Nicht der erste Versuch

Bereits im Dezember 2020 verriet Chrissy Teigen, dass sie seit mindestens einem Monat nüchtern sei, und teilte mit, dass sie es satt habe, sich zu "blamieren".

John Legend kommentierte mit sieben roten Herzchen unter dem Post.