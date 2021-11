"Mein persönlicher Horror": Alena Gerber berichtet über Corona-Symptom

Alena Gerber ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf Instagram berichtet sie von einem Symptom, das ihr "ganz persönlicher Horror" ist.

Alena Gerber (32) ist an Covid-19 erkrankt. bedankt sich das Model für die Genesungswünsche, die sie bereits erreicht hätten. Zuvor soll Gerber in einer Instagram Story bekannt gemacht haben, dass auch ihr Ehemann Clemens Fritz (40) positiv getestet wurde, jedoch symptomfrei sei. Dass der Leiter Profifußball und Scouting von Werder Bremen positiv getestet wurde, gab auch sein Verein am Samstag (20.11.) bekannt.

Geschmacks- und Geruchssinn verloren

In ihrem Post erklärt Gerber außerdem, dass ihre Tochter "seit Tagen coronafrei" sei - "ein Hoch auf ihr starkes Immunsystem", schreibt die 32-Jährige. Dann berichtet das Model von seinem einzigen Corona-Symptom. "Was echt extrem nervt, ist, dass ich absolut nichts mehr rieche und schmecke. Das ist mein ganz persönlicher Horror. Ansonsten aber alles gut." Unter dem Posting sammelten sich schnell weitere Genesungswünsche. "Gute Besserung Liebes", kommentiert Diana Herold (47) das Bild. "Alles alles Liebe", wünscht auch Axel Schulz (53).