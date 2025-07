"Mein erstes Mal am Ballermann": Cathy Hummels tritt im Bierkönig auf

Cathy Hummels wagt sich erstmals an den Ballermann: Die 37-Jährige wird gemeinsam mit Reality-Star Calvin Kleinen im Bierkönig auftreten. "Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du", scherzt die Moderatorin.

Moderatorin Cathy Hummels (37) steht vor einer Premiere der besonderen Art: Erstmals wird sie den berühmten Ballermann auf Mallorca besuchen - und das nicht als Touristin, sondern als Performerin auf der Bühne. Wie sie auf ihrem Instagram-Account ankündigte, wird sie am heutigen Donnerstagabend um 21 Uhr gemeinsam mit Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) im legendären Bierkönig auftreten.

"Yes, richtig gehört! Am Donnerstag heißt es für mich: ab in den Bierkönig - mein erstes Mal am Ballermann!", . Der Auftritt findet im Rahmen ihrer neuen "taff"-Rubrik "Cathys erstes Mal" statt, für die ProSieben sie mit der Kamera begleiten wird.

Cathy Hummels: "Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du"

In dem Instagram-Video zeigt Hummels einen Facetime-Call mit Calvin Kleinen, der unter anderem aus Formaten wie "Ex on the Beach" und "Kampf der Realitystars" bekannt ist. In letzterer TV-Show war Kleinen als Kandidat dabei, Hummels als Moderatorin. Als sie ihm erzählt, noch nie am Ballermann gewesen zu sein, lädt er sie zu seinem Auftritt ein. "Kann ich mit? Ich hab' gedacht, wenn mich jemand entjungfern darf, dann du", antwortet Hummels augenzwinkernd und offensichtlich voller Vorfreude auf ihre Ballermann-Premiere.

Besonders amüsant wird es, als beide im Video einige Zeilen von Kleinens Song "Ex on the Beach" anstimmen. "Früher wurde ich rot, heute werde ich blau", singt Hummels und weiter: "Fuck, du bist ja immer noch so geil. Fuck, mit jedem Drink wirst du noch geiler." Ihr Resümee: "Das sind ja hochintellektuelle Texte, stelle ich fest."

Holprige Anreise nach Mallorca

Wie in ihren Storys zu sehen ist, ist Cathy Hummels nach einem offenbar strapaziösen Flug am Mittwochabend auf Mallorca angekommen. "Es ist echt schön hier", sagt sie, als sie in El Arenal auf das Meer blickt. Es folgte ein langer Spaziergang und ein wenig Shopping. Das jüngste Pic zeigt Hummels mit Laptop und Kaffee auf einer Terrasse, ihrem "heutigen Büro".

Ihr womöglich denkwürdiger Auftritt im Bierkönig ist für 21 Uhr geplant. Auf der Insta-Seite der Location wird bis dato allerdings nur Calvin Kleinen angekündigt...