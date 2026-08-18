Cathy Hummels in der Bredouille: Einige Promis werfen der Münchnerin vor, ein falsches Spiel zu spielen. Warum rückt die Ex von Mats Hummels in den Fokus harscher Kritik? Wie endet die RTL-Show "Die Verräter"?

Paranoia, Intrigen und falsche Beschuldigungen: In der RTL-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" verhärten sich die Fronten. Vor allem Kandidatin Cathy Hummels gerät nach und nach unter Druck, denn einige VIPs misstrauen ihr. Für die Münchnerin wird es nun sehr herausfordernd.

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die fünfte Folge von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am 24. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Cathy Hummels kommt an ihre Grenzen: "Hatte einen Nervenzusammenbruch"

Aktuell spielen die Verräter Max Kruse, Marijke Amado und Ralph Morgenstern ein raffiniertes Spiel. Vier Promi-Kandidaten konnten sie bereits unentdeckt "ermorden", fünf weitere wurden von der gesamten Gruppe irrtümlich verbannt. In ihrer Verzweiflung greifen die Loyalen, zu denen auch Cathy Hummels gehört, zu jedem noch so kleinen Strohhalm, um die Verräter zu enttarnen. Das scheint bei einigen etwas aufs Gemüt zu schlagen. Zudem wissen sie nicht, wie viele Verräter tatsächlich im Spiel sind.

In der fünften Folge muss die VIP-Gruppe drei ihrer Mitstreiter, die nachts aus dem Schloss "entführt" wurden, retten. Cathy Hummels etwa wurde in einer großen Box mitten im Wald gefangen gehalten. Bei ihrer Befreiung schimpft sie: "Ich stehe da seit Stunden drin. Glaubt, was ihr wollt, aber freiwillig machst du den Spaß nicht mit." Zurück in der VIP-Unterkunft erklärt die 38-Jährige, wie sehr sie das Format psychisch herausfordert: "Ich hatte gestern einen Nervenzusammenbruch."

Promi-Kandidatin feuert gegen Hummels: "Macht auf Opfer"

Ihre Mitstreiter sind zunehmend von den Aussagen der Münchnerin gefrustet. Bislang setzte Hummels mit ihren Vermutungen, wer ein Verräter sein könnte, auf die Falschen. "Ich hätte sehr gerne auf Cathy verzichtet. Entweder ist sie eine Verräterin, oder sie ist so eine unfassbar naive Loyale", sagt etwa Promi-Zwilling Nina Meise. Im Gespräch mit Urs Meier wird sie deutlicher: "Sie liebt es, zu spielen, und wenn es darum geht, macht sie auf Opfer. Das finde ich auch suspekt."

Nina Meise mit Zwillingsschwester Julia. © imago/Horst Galuschka

Der Fußballschiedsrichter selbst ist irritiert davon, dass Cathy Hummels vehement Max Kruse verteidigt: "Da kommt wieder die Opfernummer. [...] Sie ist sich so sicher, dass Max kein Verräter ist." Am Ende der Folge muss Moderator Philipp Fleiter seine Koffer packen, er wird als Loyaler in die Verbannung geschickt.

Fußballschiedsrichter Urs Meier. © imago/Horst Galuschka

Die Dreharbeiten zu "Die Verräter" liegen bereits Monate zurück und die Beteiligten hatten Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Cathy Hummels zeigt sich versöhnlich mit ihren Mitstreitern und scheint auch das doppelte Spiel von Max Kruse verziehen zu haben. Vor wenigen Tagen posierte sie gemeinsam mit dem ehemaligen Fußballer für einen Social-Media-Clip und konnte über das Geschehen in der RTL-Show wieder lachen.

Quoten zu "Die Verräter": Schwacher Auftakt zum TV-Start

Ob RTL beim Blick in die Einschaltquoten auch zum Lachen zumute ist? Wie das Branchenmagazin " " berichtet, startete die erste Folge im TV am Montagabend (17. August) so schwach wie noch nie. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte "Die Verräter" einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Insgesamt schalteten 1,25 Millionen Zuschauer ein. Zum Vergleich: Die dritte Staffel lockte mit der Auftaktfolge noch 1,75 Millionen Menschen vor die Bildschirme.