Mehmet Scholls Tochter Josefine: "Für mich ist das etwas so Besonderes"

Josefine Scholl, Tochter von Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl und Freundin von Bayern-Profi Tom Bischof, hat in München ihren ersten größeren Influencer-Job übernommen. Bei einem Shopping-Event von Michael Kors durfte Josie ihre Community persönlich einladen.

Für Josefine Scholl (18) war es ein besonderer Abend in München. Die Tochter des früheren Bayern-Stars Mehmet Scholl (56) hatte bei einem Shopping-Event der US-Modemarke Michael Kors in der Theresienstraße eine Aufgabe, die für sie weit über einen gewöhnlichen Besuch hinausging: Josefine, die von allen Josie genannt wird, durfte ihre eigene Community zu einem exklusiven Shopping-Abend einladen.

Mehmet Scholls Tochter Josefine: Erster eigener Job in München

Im Vorfeld hatte die Influencerin über Instagram (246.000 Follower Abonnenten) auf das Event aufmerksam gemacht. Mit Erfolg: Als es so weit war, füllte sich der Michael-Kors-Store mit ihren Followern.

"Für mich ist das etwas so Besonderes"

Für Josefine Scholl ein besonderer Moment. "Es ist mein erster richtiger Job in München, zu dem ich meine Community einladen durfte. Für mich ist das etwas so Besonderes. Ich freue mich sehr darüber", sagte die 18-Jährige der Abendzeitung.

Josefine Scholl im Michael-Kors-Store in der Theatinerstraße in München. © privat

Dass sie mit ihrer Reichweite Menschen zu einem solchen Event bewegen kann, ist für die junge Influencerin ein wichtiger Schritt. Der Auftritt bei Michael Kors war dabei nicht nur ein privater Shopping-Abend, sondern ein bezahlter Job. Für die Kooperation erhielt Scholl eine branchenübliche Vergütung im vierstelligen Bereich.

Glücklich und erfolgreich: Josefine Scholl und Bayern-Spieler Tom Bischof © imago/Sven Simon

Unterstützung bekam sie an diesem Abend auch aus ihrem engsten Umfeld: Ihr Manager Tommy war ebenso dabei wie Halbbruder Lucas und Schwester Polli. Ihr Freund Tom Bischof konnte dagegen nicht mitfeiern. Der 21-jährige Bayern-Profi war mit der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach und deshalb verhindert.

Freundin von Bayern-Star Tom Bischof: Josefine Scholl startet in München beruflich durch

Bei Mode und Shopping kennt sich Josefine Scholl zwar aus, doch als besonders kauffreudig würde sie sich selbst nicht bezeichnen. Sie kaufe längst nicht so häufig neue Kleidung, wie man vielleicht vermuten könnte. Wenn sie sich etwas gönne, dürfe es dafür gerne auffallen.

"Ich bin gar nicht so shoppingsüchtig"

Der Abendzeitung sagte Josefine Scholl: "Ich bin gar nicht so shoppingsüchtig und kaufe längst nicht so oft etwas Neues, wie man vielleicht denken würde. Am liebsten shoppe ich Statement-Pieces, zum Beispiel eine auffällige Jeans oder ausgefallene High Heels."

Mit dem Auftritt bei Michael Kors hat Josefine Scholl nun einen weiteren Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung als Influencerin gemacht. Und der volle Laden in der Münchner Innenstadt zeigte, dass sie ihre Community auch außerhalb des Smartphones erreichen kann.