"Das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten": Meghan Trainor ist Mutter geworden. Die Sängerin freut sich über einen kleinen Sohn.

Meghan Trainor (27, ) hat am Valentinstag die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. , der den Namen Riley trägt. Dazu schrieb die 27-Jährige, dass der Geburtstermin der 14. Februar gewesen wäre, das Baby aber bereits am 8. Februar zur Welt kam: "Wir sind so verliebt. Danke @darylsabara für das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten! Willkommen auf der Welt, Riley!"

Zu der Nachricht postete sie mehrere Bilder des Babys, auf denen auch die Eltern zu sehen sind. Sabara teilte auf Instagram zudem mit, dass Riley mit einem Gewicht von 3.400 Gramm geboren wurde. An seine Frau schrieb er: "Du bist mein ewiger Valentinstagsschatz und ich bin so dankbar, dass du unseren Sohn zur Welt gebracht hast." Das Paar ist seit Dezember 2018 verheiratet. Die Schwangerschaft verkündeten die beiden im Oktober.

