Megan Thee Stallion und Klay Thompson: Pärchendebüt auf rotem Teppich

Megan Thee Stallion und NBA-Star Klay Thompson zeigten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei ihrer eigenen Gala in New York schwärmte die Rapperin von ihrem neuen Partner: "Er ist der netteste Mensch, den ich je getroffen habe."

Es war ein glamouröser Abend für die Liebe: Rapperin Megan Thee Stallion (30) und Basketball-Star Klay Thompson (35) gaben am Mittwoch ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt bei der "Pete & Thomas Foundation Inaugural Gala" in New York. Die Sängerin strahlte in einem atemberaubenden schwarzen Neckholder-Kleid mit silbernem asymmetrischen Gürteldetail, während Thompson im klassischen schwarz-weißen Smoking erschien.

Ein "Meet-Cute" wie im Film

mit dem Dallas-Mavericks-Star. "Oh, wir haben uns kennengelernt und es war so ein süßes erstes Treffen, es war wie ein verdammter Film", schwärmte die Musikerin. Konkrete Details über Ort und Zeit ihrer ersten Begegnung behielt sie jedoch für sich: "Ich werde dir nicht sagen, wie, und ich werde dir nicht sagen, wann, aber es war wie im Film - er ist der netteste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe."

Die Gala hatte einen besonderen Stellenwert für die Rapperin, da sie ihre eigene Stiftung ins Leben gerufen hat. Die "Pete & Thomas Foundation" wurde nach ihren verstorbenen Eltern Joseph Pete III und Holly Thomas benannt und soll "Ressourcen bereitstellen, um sinnvolle und positive Veränderungen im Leben von Frauen und Kindern, Senioren und unterversorgten Gemeinden" in Houston und weltweit zu bewirken.

Emotionale Worte für verstorbene Eltern

Mit bewegenden Worten ehrte Megan ihre Familie: "Ich habe das Gefühl, dass sie sehen können, was ich gerade mache. Ich fühle, wie sie vom Himmel auf mich herabblicken und sagen: 'Ja, Tochter!' Ich glaube, meine Mama ist so glücklich." Die Programme der Stiftung konzentrieren sich auf die Bereiche Bildung, Wohnen, Gesundheit sowie gemeinnützige Arbeit.

Erste Instagram-Hinweise

. Am 9. Juli postete Megan ein Foto auf Instagram, auf dem sie am Rand eines Whirlpools sitzt. Im Hintergrund war Thompson auf einem Stuhl zu sehen, wie er die Sonne genießt. Die Rapperin versah den Post lediglich mit einem Palmen- und einem Flugzeug-Emoji.

Die Fans reagierten begeistert in den Kommentaren: "Merken wir nicht, dass Klay Thompson im Hintergrund ist?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte scherzhaft: "Mein Kumpel Klay Thompson trifft immer noch und verfehlt nicht."