Megan Fox und Machine Gun Kelly machen Mailand unsicher

Gerade haben sie ihre Verlobung verkündet, jetzt sind Megan Fox und Machine Gun Kelly in Italien. Der Musiker lief auf der Fashion Week für Dolce & Gabbana.

US-Schauspielerin Megan Fox (35) ist nach Italien geflogen, um ihren Verlobten Machine Gun Kelly (31) zu unterstützen. Der Rapper lief bei der Mailänder Modewoche für Dolce & Gabbana über den Laufsteg, um die Herbst/Winter-Kollektion 2022 zu präsentieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die 35-Jährige benötigte unterdessen keinen Catwalk, um für Aufsehen zu sorgen. Schon bei ihrer Ankunft zeigte sie sich in einem halbdurchsichtigen, weitausgeschnittenen schwarzen Outfit. Später posierte sie in einem durchsichtigen, langärmligen Minikleid aus schwarzer Spitze von Dolce & Gabbana für die Fotografen,

Im Partnerlook auf der Fashion Week

Bei der Männer-Modenshow von Dolce & Gabbana trug das frisch verlobte Paar dann aufeinander abgestimmte Outfits. Fox entschied sich auch hier für ein transparentes Trägeroberteil aus schwarzer Spitze. Dazu kombinierte sie eine vorne geschnürte schwarze Lederhose und spitze schwarze Pumps. Ein silbernes Halsband und ein passender Gürtel sorgten für Glamour. Machine Gun Kelly präsentierte auf dem Laufsteg eine silbern glitzernde Kombination aus dunkler, hochgeschlossener Jacke und Hose. Er zeigte zudem silberne Stiefel und schwarz-silberne Handschuhe.

Die Schauspielerin und der Musiker haben sich am vergangenen Dienstag (11.1.) verlobt. Das gaben sie mit Clips auf ihren Social-Media-Accounts bekannt. In dem den Moment des Antrags unter einem für die beiden ganz besonderen Baum. Dazu schrieb Fox: "Im Juli 2020 saßen wir unter diesem Banyan Baum. Wir baten um Magie. Wir waren uns des Schmerzes nicht bewusst, den wir in einer so kurzen, wilden Zeit gemeinsam durchstehen würden. Nicht wissend, welche Arbeit und Opfer die Beziehung von uns verlangen würde, aber berauscht von der Liebe. Und dem Karma."

Und sie erzählte weiter: "Eineinhalb Jahre später, nachdem wir gemeinsam durch die Hölle gegangen waren und mehr gelacht hatten, als ich es mir je hätte vorstellen können, machte er mir einen Heiratsantrag. Und wie in jedem Leben vor diesem, und wie in jedem Leben danach, habe ich Ja gesagt." Sie fügte hinzu: "...und dann tranken wir das Blut des anderen".

Seit 2020 ein Paar

Megan Fox war zuvor ab 2004 in einer On-Off-Beziehung mit US-Schauspieler Brian Austin Green (48, "Beverly Hills, 90210"). Im Juni 2010 feierten sie ihre Hochzeit. Kurz vor dem zehnjährigen Jubiläum gaben sie ihre Trennung bekannt. Die drei gemeinsamen Söhne kamen 2012, 2014 und 2016 zur Welt. Er brachte einen weiteren Sohn (geb. 2002) mit in die Ehe. Ende Juli 2020 bestätigten Fox und Machine Gun Kelly ihre Beziehung.