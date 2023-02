Megan Fox und Machine Gun Kelly: Liebes-Comeback noch diese Woche?

Bei Megan Fox und Machine Gun Kelly hängt weiterhin der Haussegen schief - obwohl die Schauspielerin öffentlich zurückruderte und ihren Partner vom Vorwurf der Untreue freisprach. Folgt in dieser Woche noch das große Liebes-Comeback des exzentrischen Paares?

Trotz der Rückkehr von Megan Fox (36) zu Instagram und der Klarstellung, dass Machine Gun Kelly (32) ihr nicht fremdgegangen sei, hängt der Haussegen bei dem exzentrischen Pärchen weiter schief. Die beiden seien weiterhin im Clinch, doch es gäbe Hoffnung auf ein Liebes-Comeback, heißt es.

Zuvor hatte Fox ihren Instagram-Account deaktiviert, nachdem sie in einer Instagram-Story angedeutet hat, ihr Freund habe sie mit einer anderen Frau betrogen. , dass niemand außer die beiden in die offensichtlichen Probleme involviert seien: "Es gab keinerlei Einmischung einer dritten Person in diese Beziehung."

Der Insider berichtet nun, dass Fox allerdings zunächst wirklich vermutet habe, dass Kelly untreu gewesen sei. Sie habe aus dieser Emotion heraus gehandelt und bedaure ihre öffentliche Reaktion nun zutiefst: "Sie war in diesem Moment wirklich aufgebracht." Generell sei die Beziehung zwischen den beiden "verrückt und intensiv", aber es bestünde immer noch die Möglichkeit, dass die beiden "Ende der Woche wieder zusammen sind".

Megan Fox stellte Machine Gun Kelly zwischen den Zeilen an den Pranger

Fox hatte die Gerüchte in der letzten Woche zunächst selbst angeheizt, indem sie ein Video postete, in dem ein Briefumschlag in einem Feuer verbrennt. Dazu zitierte sie aus einem Song von Beyoncé: "Du kannst die Unaufrichtigkeit schmecken, sie ist überall in deinem Atem." Fans spekulierten daraufhin in Kommentaren, Machine Gun Kelly sei vermutlich fremdgegangen.

Wenige Stunden später löschte Megan Fox plötzlich ihren kompletten Account. Zuvor hatte sie bereits alle Fotos von Machine Gun Kelly entfernt. Der Rapper selbst hat sich in all der Zeit noch nicht zu dem Thema geäußert, auf seinem Instagram-Profil sind alle gemeinsamen Bilder mit Megan Fox weiter online. Die beiden machten ihre Beziehung im Juni 2020 öffentlich. Am 12. Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt.