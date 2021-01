Megan Fox räumt mit Verlobungsgerüchten auf

Sind Megan Fox und Machine Gun Kelly verlobt? Seitdem die Schauspielerin mit einem Ring gesichtet wurde, brodelt die Gerüchteküche. Nun nimmt Fox auf Instagram dazu Stellung.

Schauspielerin Megan Fox (34, ) hat offenbar genug von den Verlobungsgerüchten. präsentiert die Freundin von Rapper Machine Gun Kelly (30, ) einen massiven Ring an ihrem linken Ringfinger. Darauf sind in Großbuchstaben die Worte: "F... Y.." zu lesen. Ihr einziger Kommentar: Ein Smiley, der mit den Augen rollt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Einen Tag zuvor sorgten Paparazzi-Fotos, welche unter anderem veröffentlichte, von Megan Fox und Machine Gun Kelly für Aufsehen. Darauf ist das Paar in New York zu sehen, an der linken Hand der Schauspielerin funkelt ein auffälliger Ring. Sofort wurde über eine mögliche Verlobung spekuliert. Mit ihrem neuesten Post dürfte Fox die Gerüchteküche allerdings zum Schweigen gebracht haben.

Megan Fox und Machine Gun Kelly lernten sich am Set ihres gemeinsamen Films "Midnight In The Switchgrass" kennen und machten ihre Beziehung im Juli 2020 . Im Mai wurde Fox' Trennung von Ehemann Brian Austin Green (47) bekannt. Die beiden waren seit 2010 verheiratet. Gemeinsam haben sie die drei Söhne Noah (8), Bodhi (6) und Journey (4).