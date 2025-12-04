Mega-Party trotz Insolvenz: Wie Hugo Bachmaier ohne "Abrechnung" feiert 

Nach Lokal-Schließung und Insolvenz kämpft sich Schwabings einstiger Kult-Wirt Hugo Bachmaier durchs Leben. Ohne Geld, aber mit viel Herz und noch mehr echten Freunden. Warum er seinen Geburtstag doch noch ganz groß feiern kann – die AZ kennt die exklusiven Details.

Erst die Schließung seines Lokals in der Leopoldstraße nach 18 Jahren, dann auch noch privat Insolvenz. Der einst so schillernde und beliebte Gastronom Hugo Bachmaier blickt auf zwei turbulente Jahre zurück.

Schließung und Insolvenz: "War eine dramatische Lage"

"Natürlich war das Bachmaier Hofbräu mein Baby, aber weil die Brauerei den Vertrag aus Altersgründen nicht mehr verlängert hat, musste ich zusperren. Es war eine dramatische Lage", erinnert sich der Vollblut-Wirt in der AZ.

Insolvenz-Abschluss wohl im Februar 2027

Nach der Eröffnung zieht sich die Insolvenz über drei lange Jahre. Verläuft alles regulär und ohne Verlängerung, ist ein Abschluss voraussichtlich im Frühjahr 2027 zu erwarten.

Spendable Freunde helfen Hugo Bachmaier

Zwar dürfte Bachmaier grundsätzlich etwas nebenbei verdienen, doch für ihn kommt das nicht infrage. Der kultige Münchner wolle absolut transparent bleiben. Auch das letzte Jahr der Insolvenz werde er nun noch durchstehen. Unterstützung erhält Bachmaier dabei von seinen Liebsten und seinem großen Netzwerk: Zum Essen lässt er sich gern einladen. Dank spendabler Freunde hält sich Hugo Bachmeier finanziell über Wasser.

Hugo Bachmaier: "Werde ziemlich sentimental"

Im Januar wird er 68. "Ich werde ziemlich sentimental", so der sensible Gastronom. Die Taschen sind nämlich leer. Seine Partylust ist dafür noch voll vorhanden. Schließlich waren seine einstigen Geburtstagsfeste stets wild und gern ausschweifend. Mal wurde in einem Zirkuszelt, beim Sedlmayr, in einem Westernsaloon oder im Saunaclub freudig auf Bachmaiers neues Lebensjahr angestoßen.

Kann sich Geburtstag nicht leisten: "Darf kein Geld und keine Geschenke annehmen"

Doch seinen anstehenden 68. Geburtstag kann sich Hugo Bachmaier derzeit nicht leisten. Der AZ sagt er: "Ich darf ja in meiner momentanen Situation kein Geld und keine Geschenke annehmen. Und auch keine Zuwendungen erhalten."

Feier im Paradiso: Giulia Siegel organisiert Party in München

Ohne Moos also wirklich nichts los? Oh, doch! Die Party von Bachmaier geht natürlich weiter. Zum Glück springen zwei seiner engsten Freunde ein. Sie sorgen dafür, dass Hugo Bachmaier trotzdem gefeiert wird – und auch in schweren Zeiten hochleben darf. Jürgen Mair, dem seit 17 Jahren die Tanzbar Paradiso am Gärtnerplatz gehört, und TV-Star Giulia Siegel wollen das Geburtstagskind strahlen sehen.

Mit der "Abrechnungs-Gschicht" nichts zu tun

"Meine beste Freundin Giulia kam auf die Idee, meine Geburtstagsparty zu planen und zu organisieren", verrät Hugo Bachmaier stolz. Mit der "Abrechnungs-Gschicht", wie er die Bezahlung und Erwirtschaftung der Kosten nennt, habe Bachmaier nichts zu tun.

Insolvent, aber gefeiert: Kult-Wirt Hugo Bachmaier bekommt "geilsten Geburtstag"

Paradiso-Gastgeber Jürgen Mair hat die perfekte Location, findet Bachmaier: "Er stellt das komplette Lokal, samt Bar- und Service-Personal."

Die Vorfreude auf seinen Geburtstag am 13. Januar ist jetzt also doch riesig: "Eine internationale Burlesque-Cabaret-Show wird es im Paradiso geben. Das wird wortwörtlich der geilste Geburtstag. Ich bin dankbar für solch wahre Freunde."