"Mega!" Dieter Bohlen freut sich über neues Tötensen-Ortsschild

Dieter Bohlen hatte Anfang Mai vom verschwundenen Ortsschild in Tötensen berichtet - nun steht es wieder. Der Pop-Titan freut sich, bleibt aber auch skeptisch: "Bin gespannt, wie lange das da hängt."

Während sich Dieter Bohlen (71) auf den Weg nach Kitzbühel zum "Schlagerbooom Open Air" macht, erreicht ihn offenbar eine frohe Botschaft. Wie er zeigt, hat sein Wohnort Tötensen ein neues Ortsschild bekommen. Dieses war zuvor gestohlen worden.

Dieter Bohlen: "Bin gespannt, wie lange es hängt"

Die Polizeiinspektion Harburg gab Anfang Mai in einer Mitteilung bekannt, dass "am Metzendorfer Weg Unbekannte das Ortseingangsschild 'Rosengarten-Tötensen' gestohlen" hätten. "Bei der letzten Kontrollfahrt am 30. April war das Schild noch vorhanden, am 4. Mai wurde sein Fehlen bemerkt." Die zuständige Polizei Seevetal habe ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet um Zeugen.

Der Pop-Titan hatte sich höchstpersönlich in einem Instagram-Video zu Wort gemeldet und seine Fans gefragt: "Wart ihr das?" Der Musikproduzent bat darum, das Ortsschild im niedersächsischen Landkreis Harburg südlich von Hamburg wieder anzubringen, falls es ein Fan als Andenken entwendet habe. Als Finderlohn stellte er eine Konzertkarte in Aussicht.

Jetzt nahm die Gemeinde das Problem offenbar selbst in die Hand. Ein Mitarbeiter hielt den Moment der Anbringung des neuen Schilds fest. "Mega!", freut sich Bohlen in einem Kommentar über die neue Ortstafel. Die Skepsis jedoch bleibt: "Bin gespannt, wie lange das da hängt."