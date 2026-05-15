Auf Mallorca musste Martin Rütter starke Nerven beweisen. Während einer medizinischen Behandlung fielen Aussagen, die den Hundeprofi zunehmend aufbrachten. Die Situation schien ihn immer mehr an seine Grenzen zu bringen.

Gut gelaunt und humorvoll – so kennt man Martin Rütter (55). Im TV und bei Bühnenauftritten hat der Hundeprofi stets einen lustigen Spruch auf Lager. In Spanien kippte aber seine Stimmung. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen kam es zu ärgerlichen Momenten.

Nackenprobleme: Martin Rütter sucht medizinische Hilfe auf Mallorca

Auf Mallorca, wo er einst eine Hundeschule eröffnete, wurden Martin Rütters Nerven stark strapaziert. Was ist passiert? Der 55-Jährige erzählt im Podcast "Tierisch menschlich" von Nackenproblemen, die er medizinisch behandeln lassen wollte. Die Suche nach einem Physiotherapeuten sei geglückt – ein qualifizierter Mann, der nur wenige Minuten von Rütters Unterkunft entfernt war, habe sich bereit erklärt, ihm zu helfen. "Total sympathischer Typ", dachte der Hundeprofi anfangs. Doch der erste Eindruck habe getäuscht, erklärte Rütter.

Während der Behandlung suchte der Mann offenbar permanent das Gespräch mit Rütter. Der Physiotherapeut redete während seiner Arbeit nahezu ununterbrochen auf den Hundeprofi ein. Vor allem die Inhalte der Gespräche brachten Rütter dabei fast zur Weißglut.

Martin Rütter gerät in Rage: "Hörte einfach nicht mehr auf"

Der Mann habe sich laut Rütter über "Tierschutz-Muttis auf Mallorca mit ihren Mischlingskötern" echauffiert. Der 55-jährige Tierliebhaber zeigte sich über die abwertende Wortwahl des Physiotherapeuten schockiert. Hinzu kamen politische Anspielungen, die seinem prominenten Patienten zunehmend missfielen. Während Rütter auf der Behandlungsliege lag, sei ihm angesichts der Aussagen regelrecht die Pulsader geschwollen. "Es hörte einfach nicht mehr auf", schilderte der Hundeprofi im Podcast. Der Termin habe fast eine Stunde gedauert. Für Rütter offenbar eine echte Geduldsprobe: "50 Minuten nur diese Sch***e."

Während eines Physiotherapie-Termins auf Mallorca musste Martin Rütter die Contenance bewahren. © imago/Maximilian Koch

Versteckte Kamera? Hundeprofi fühlt sich veräppelt

Martin Rütter habe zeitweise geglaubt, man wolle ihm einen Streich spielen. Die Aussagen des Physiotherapeuten wirkten für ihn derart absurd, dass er sie kaum ernst nehmen konnte. "Leute, ich lag da halb nackt. [...] 50 Minuten damit beschäftigt. Wäre ich bei ihm gewesen, wär ich einfach aufgestanden und kommentarlos aus dem Haus gegangen", betont Rütter. Er wäre der Situation am liebsten entflohen, hätte er sich nicht in seiner eigenen Unterkunft befunden. Dem Mann die Meinung zu sagen und ihn wegzuschicken, sei für Rütter letztlich jedoch keine Option gewesen: "Dann steh ich ja noch mit dem, bis der seine Riesenliege zusammengeschraubt hat." Diesen langen, unangenehmen Moment habe sich der 55-Jährige ersparen wollen.

Martin Rütter "total ausgeliefert": "Ich konnte nichts machen"

Im Gespräch mit Podcast-Kollegin Katharina Adick will Martin Rütter wissen, wie sie auf die Aussagen des Physiotherapeuten reagiert hätte. "Ich lag da auf dieser Liege, halb nackt, ich war ihm ja total ausgeliefert", schildert der Hundeprofi nochmals. "Ich konnte nichts machen." Adick versteht das Dilemma, in dem er sich befand. "Du hättest nichts anderes machen können", gibt sie dem 55-Jährigen recht. Den Physiotherapie-Termin wird Martin Rütter wohl so schnell nicht vergessen.

Obwohl der Hundetrainer für seine gute Laune bekannt ist, hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gemacht, dass er auch klare Worte finden kann. Im März bezeichnete er Entscheidungsträger von ARD und ZDF als "Ars**geigen". 2025 machte er seinem Frust über Hundebesitzer Luft, die ihre Tiere nicht unter Kontrolle haben.

Man sieht: Wenn Martin Rütter etwas nicht passt, zeigt er Rückgrat und scheut sich nicht, seine Meinung offen zu äußern. Die Situation mit dem Physiotherapeuten war offenbar eine Ausnahme.