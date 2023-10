Mediation: Sophie Turner und Joe Jonas treffen sich in New York

Sophie Turner und Joe Jonas sind in ihre viertägige Mediation gestartet. Das Ex-Paar will bei Gesprächen in New York unter anderem Sorgerechtsfragen klären.

Nach Bekanntwerden ihrer Scheidung ist zwischen Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) noch vieles nicht geklärt. Das Ex-Paar ist am Mittwoch (4. Oktober) in seine viertägige Mediation gestartet, bei der Sorgerechtsfragen geklärt und ein Erziehungsplan für die beiden Töchter aufgestellt werden soll. Die Gespräche sollen in Manhattan stattfinden. , wurde Turner mit ihrer Anwältin beim Verlassen ihrer New Yorker Wohnung gesichtet, in der sie derzeit wohnt und die ihrer Freundin Taylor Swift (33) gehört. Jonas wurde hingegen bei seiner Ankunft zu den Gesprächen in einer Anwaltskanzlei gesehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Wird es zu einer Einigung kommen?

Am vergangenen Dienstag gaben die Anwälte des Ex-Paares bekannt, dass die beiden an einer viertägigen Mediation teilnehmen werden. Auch wenn ein Verhandlungstermin für den 2. Januar festgelegt worden sei, ziele die Mediation darauf ab, viele Sorgerechtsfragen von Turner und Jonas zu lösen.

Turner hatte zuvor ihren Ex verklagt, weil er angeblich nicht bereit war, die Kinder in ihre Heimat Großbritannien reisen zu lassen. Er soll sich geweigert haben, ihr die Pässe der beiden auszuhändigen. Am 25. September einigten sie sich schließlich, dass die beiden Töchter so lange in New York bleiben, bis das Thema Sorgerecht geklärt ist. Weder Sophie Turner noch Joe Jonas, so die Vereinbarung, dürften mit den Kindern den Staat verlassen.

Der Sänger und die Schauspielerin kamen 2016 zusammen. Auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später die Hochzeit in Las Vegas. Anfang September soll Joe Jonas dann die Scheidung eingereicht haben. Das Paar bestätigte die Trennung in einem gemeinsamen . "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden."