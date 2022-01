Meat Loaf ist tot: Legendärer Musiker mit 74 Jahren gestorben

Große Trauer um Meat Loaf: Der preisgekrönte Sänger und Musiker ist im Alter von 74 Jahren gestorben, wie sein Agent bestätigt.

Mit Hits wie "I'd do anything for love" wurde Meat Loaf weltberühmt. Jetzt ist der Sänger, Musiker und Schauspieler im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein Agent bestätigte den Tod des Künstlers im Namen seiner Familie gegenüber " ".

+++ Mehr Informationen folgen in Kürze +++