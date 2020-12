Maye Musk im Interview: Model und Mama von Elon Musk

Maye Musk über ihre erfolgreichen Kinder, Erziehung - und warum sie nicht wie ihr Sohn zum Mond fliegen will.

München - Seit 50 Jahren ist sie ein gefragtes Model. Auch sonst hat Maye Musk (72) geschafft, was nicht allen gelingt: Die studierte Ernährungsberaterin aus Kanada hat drei höchst erfolgreiche Kinder herangezogen - darunter Multi-Milliardär und Visionär Elon Musk (49, Tesla, Space X). Jetzt ist ihre Biografie "Eine Frau, ein Plan" (Benevento, 240 Seiten) erschienen.

Musks Buchtour fällt wegen Corona aus

AZ: Liebe Frau Musk, wie ist Ihr Krisenplan?

MAYE MUSK: Während dieser turbulenten Zeit haben sich alle meine Pläne verändert. Was ich nicht erwartet hätte. Wenn ein Plan nicht funktioniert, machst du einen anderen. Mein Buch kam heraus. Ich dachte, ich würde in verschiedene Länder fliegen, um es vorzustellen. Stattdessen bin ich daheim, gebe virtuell Interviews. So kann ich an einem Tag in drei Ländern sein.

Das Buch von Maye Musk ist ab jetzt im Handel. © Benevento

Haben Sie als Vorzeige-Powerfrau einen Universal-Plan?

Mein Rat an alle Frauen: Unterstützt euch, verbindet euch mit Männern, die Frauen unterstützen. Wer Leute trifft, die negativ sind oder einen abhalten, vorwärts zu kommen oder glücklich zu sein, sollte die Arbeit oder Freunde wechseln.

Sind Sie auch mal planlos?

Es gab in meinem Leben viele schreckliche Zeiten (ihr gewalttätiger Ex, Anm. d. Red.), ich lasse mich davon nur selten runterziehen. Ich schaue und strebe stets nach einem Ausweg. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich damals nicht gewusst hätte, wie ich meine Kinder durchfüttern soll. Vielleicht hätte ich zu meinen Eltern zurückkehren, sie um Geld bitten müssen.

Maye Musks Model-Geheimnis: gut essen

Kaum ein Model ist über Jahrzehnte erfolgreich. Was machen Sie besser als der Rest?

Mein Geheimnis ist, gut zu essen. Wenn man seinen Körper mit leckeren nahrhaften Lebensmitteln versorgt, ist man voller Energie, die Haut strahlt, man fühlt sich wohler und sieht jünger aus. Ich ernähre mich flexitarisch, weil es zu mir passt (Fleisch ist erlaubt, aber nicht im Mittelpunkt).

Was gibt's an Weihnachten?

Mein jüngerer Sohn Kimbal liebt es, zu kochen. Ich esse jedes Mal viel zu viel und genieße es jede Minute.

Ihre Erziehung: Kinder eigene Entscheidungen treffen lassen

Kommen wir zu Ihren erfolgreichen Kindern: Was ist in der Erziehung wichtig?

Meine Eltern erzogen mich, unabhängig zu sein, eigene Entscheidungen zu treffen und für diese verantwortlich zu sein. So erzog ich auch meine Kinder. Sie wählten ihre Lebenswege und entschieden sich um. Elon studierte Wirtschaft, Physik, gründete eine Internetfirma. Kimbal studierte Wirtschaft, stieg bei Elons Firma ein, ging auf eine Kochschule, wurde Chefkoch. Tosca studierte Film, bemerkte, dass Frauen schlechter bezahlt werden und gründete ihren Streamingdienst, Passionflix, wo Frauen wie Männer bezahlt werden.

"Elon hat immer neue Ideen, die gut für die Zukunft sind"

Elon ist ein brillanter Erfinder. Auf welche Idee warten Sie?

Elon hat immer neue Ideen, die gut für die Zukunft sind, aber jenseits unserer Vorstellungskraft. Ich weiß nicht, was folgt. Bleiben wir gespannt.

"Er hat immer neue Ideen": Elon Musk am Geburtstag in jüngeren Jahren © privat

Wie nennen Sie eigentlich Ihren Enkelsohn X Æ A-XII?

X.

Träumen Sie als Mutter des "Weltraum-Eroberers" auch von einem Flug auf den Mond?

Ich träume nicht davon, auf den Mond zu fliegen. Ich wäre glücklich, eines Tages wieder nach Europa zu fliegen und Spaß in Deutschland zu haben.