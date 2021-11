Maybrit Illner: Wie lebt die Talkmasterin mit ihrem Mann privat?

Maybrit Illner gehört zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen Deutschlands. Was ist über ihr Privatleben bekannt? Und wie hat sie ihre Karriere gestartet?

Seit über 20 Jahren steht Maybrit Illner für ihre gleichnamige Talkshow vor der Kamera. Dabei trifft sie auf nationale Polit-Größen und spricht mit ihnen über politische Standpunkte, aktuelle Themen und Privatleben. Doch wie schaut es bei ihr selbst eigentlich aus?

Maybrit Illner beginnt TV-Karriere in der DDR

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie an der Leipziger Karl-Marx-Universität. Für das staatliche Fernsehen der DDR war sie unter anderem als Sportjournalistin und Auslandskorrespondentin im Einsatz.

Nach dem Ende der DDR moderierte sie noch bis 1991 für den Deutschen Fernsehfunk und wechselte anschließend zum ZDF. Nach Einsätzen im "ZDF-Morgenmagazin" und "Frontal" übernahm sie 1999 die Sendung "Berlin Mitte". 2007 wurde diese schließlich in "maybrit illner" umbenannt.

Privatleben von Maybrit Illner: So lernte sie ihren Ehemann kennen

Die erfolgreiche Moderatorin ist seit 2010 mit dem Manager René Obermann verheiratet. Es ist allerdings nicht ihre erste Ehe. Von 1988 bis 2007 war sie mit dem Michael Illner verheiratet. Noch bevor die Trennung mit dem Drehbuchautor öffentlich bekannt war, lernte Maybrit Illner in ihrer Sendung René Obermann kennen, weshalb Gerüchte aufkamen, er sei der Grund für das Ehe-Aus.

Im Gespräch mit " " erklärte sie 2007 dazu: "19 Jahre Ehe wirft man nicht einfach so weg. Daher habe ich alles ausführlich und ehrlich mit meinem Mann besprochen. Und wir haben dann gemeinsam festgestellt, dass eine Trennung der richtige Weg ist. Das hatte aber nichts mit René Obermann zu tun."

Maybrit Illner und Ehemann René Obermann im Cuvilliés Theater in München 2017. © BrauerPhotos / S.Brauer

Hat Maybrit Illner Kinder?

Über das Privatleben von Maybrit Illner ist sehr wenig bekannt. Sie hat weder einen öffentlichen Account auf Facebook, noch auf Instagram. Bekannt ist jedoch, dass sie und Ehemann René Obermann keine Kinder haben.