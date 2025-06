Maximaler Abnehmerfolg von Michael Schanze: Von 198 auf 125 Kilo

Was für eine Transformation! TV-Legende Michael Schanze wiegt statt 198 nur noch 125 Kilo. Der "1, 2 oder 3"-Moderator verrät seine Abnehm-Methode und spricht über den Verlust seiner großen Liebe Uschi.

Ein Bild von vor rund zwei Jahren: Michael Schanze an der Seite seiner 2024 verstorbenen Lebensgefährtin Uschi, unterwegs mit Rollator.

Der Rollator, mit dem er zuletzt zu Auftritten rollte, ist längst Geschichte. Auch der Bauch ist nahezu verschwunden. TV-Legende Michael Schanze (78), unsterblich geworden als Moderator von "1, 2 oder 3" und anderen Formaten des klassischen Fernsehens - wie etwa "Kinderquatsch mit Michael" - hat sich nahezu halbiert. "Mir geht es heute richtig gut", erzählt der beliebte Entertainer .

Von 198 Kilogramm auf nur noch 125 Kilo, der Lebemann, der feines Essen und Trinken stets geschätzt hat und immer noch schätzt, bringt unglaubliche 73 Kilogramm weniger auf die Waage. Das ist Schanzes bärenstarke Abnehm-Bilanz nach anderthalb Jahren.

Skiunfall als Ausgangspunkt des Übergewichts

Tausendsassa Schanze war früher Extremsportler. Auf dem Wasser, zu Lande und auf dem Tennisplatz war er unterwegs. Doch ein Skiunfall im Jahr 2003 setzte dem ein jähes Ende. 25 Meter stürzte er in den Bergen in die Tiefe, verletzte sich an der Wirbelsäule.

"Weniger Bewegung bedeutete für mich leider: immer mehr Bauch", erklärt Schanze seine Gewichtsentwicklung, die damals ihren Anfang nahm. 2023 hatte er fast die 200-Kilo-Marke erreicht. Zu öffentlichen Auftritten kam er nur noch mit dem Rollator - die schmerzenden Gelenke konnten das Gewicht nicht mehr tragen. Doch dann fasste der Entertainer einen Entschluss, der sein Leben veränderte.

"Zwischen dem 10. Januar 2023 und heute bin ich von 198 auf 125 Kilos runter", rechnet Schanze stolz vor. Sein Erfolgsrezept klingt überraschend einfach: "Ich esse bewusster, halte mich so gut es geht fit und gebe mir mittlerweile jeden Sonntag eine Abnehm-Spritze." Sein Ziel sei es dabei, ein "Unter Hundert"-Mann zu werden. "Mein nächstes Ziel sind die 100 Kilo", erklärt der TV-Star.

Michael Schanze vermisst verstorbene Lebensgefährtin

Vor nicht allzu langer Zeit musste Schanze auch einen fürchterlichen privaten Schicksalsschlag verkraften. "Es tut schon weh, dass Uschi diese Entwicklung nicht mehr erlebt hat", sagt er über seine Lebensgefährtin, die im vergangenen Jahr an den Folgen einer Gehirnblutung verstarb. "Der Kalender sagt, es ist zehn Monate her. Aber meine Seele spricht eine andere Sprache", bemerkt Schanze wehmütig.

Schon im vergangenen Jahr zeigte sich der Entertainer fassungslos ob des Todes seiner Uschi. "Ich war doch der mit den vielen Krankheiten, nicht Uschi", sagte er im August 2024 der Zeitschrift "Bunte". Seine Partnerin sei immer an seiner Seite gewesen.