Maximilian Arland gibt der Liebe nach wie vor eine Chance. Im Interview mit der Abendzeitung gewährt der Schlagerstar jetzt einen ganz privaten Einblick. Wie hat sich seine Sicht auf Partnerschaft verändert? Und was braucht es, um Arlands Herz zu erobern?

Seit 2015 geht Maximilian Arland (45) offiziell solo durchs Leben. Sein Single-Dasein genießt der Schlagerstar in vollen Zügen. Dennoch zeigt er sich offen für eine neue Liebe, wie der Sänger jetzt verrät.

Maximilian Arland spricht über Liebesleben: "Dann wird das auch funktionieren"

"Natürlich kann man mein Herz erobern. Ich bin ja kein Roboter", meint Arland lachend im Interview mit der Abendzeitung. Trotz seines über zehnjährigen Single-Daseins habe der Musiker emotional "keine Mauer" um sich gebaut. Eine neue Partnerschaft schließt er keinesfalls aus. Doch der gebürtige Badener betont: "Ich genieße mein Leben allein tatsächlich sehr und habe gelernt, dass Freiheit etwas unglaublich Schönes ist. Ich muss niemandem Rechenschaft darüber ablegen, wann ich nach Hause komme, was ich esse oder ob ich spontan ins Flugzeug steige oder irgendwohin fahre." Diese Single-Vorzüge würde er aufgeben, "wenn irgendjemand kommt, bei dem ich sage: 'Okay, für diesen Menschen lohnt es sich, meine Freiheit ein Stück weit zu teilen'".

Wer es schafft, Arland von sich zu begeistern, könne demnach sein Herz erobern. "Dann wird das auch funktionieren", so der Sänger in Bezug auf eine mögliche Partnerschaft. "Aber ich würde heute keine Beziehung mehr eingehen, nur um nicht allein zu sein. Dafür ist mein eigenes Leben inzwischen viel zu schön."

Maximilian Arland schließt eine neue Liebe nicht aus. Als Single fühlt er sich jedoch sehr wohl. © MILIAN MEDIA & Co.

Einsamkeit kein Thema: Was Maxi Arland jetzt verrät

Alleinsein und Einsamkeit seien für Maximilian Arland zwei verschiedene Dinge. Trotz vieler Jahre als alleinstehender Mann fühle sich der Schlagerstar privat nicht einsam. "Ich habe inzwischen einen sehr großen Freundeskreis, Menschen, die mir wichtig sind, und gleichzeitig meine Arbeit, meine Musik und eben mein eigenes Leben", betont er gegenüber der Abendzeitung. "Einsamkeit entsteht für mich nicht dadurch, dass man alleine auf dem Sofa sitzt, sondern dadurch, dass einem emotionale Nähe fehlt – und die kann man manchmal sogar in einer Beziehung vermissen."

Schlagerstar will Liebe nicht erzwingen: "Entscheidung nicht aus Angst"

Aus seiner eigenen Zufriedenheit heraus hat sich Arlands Blick auf Partnerschaft verändert. Er glaubt heute nicht mehr, "man müsse zwingend zu zweit sein, um glücklich zu sein". Eine Beziehung sei laut ihm nur sinnvoll, wenn sie "das eigene Leben bereichert und nicht reparieren muss". Deshalb komme es für ihn bei einer Partnerschaft darauf an, aus welchen Gründen man sich füreinander entscheidet. "Wenn zwei Menschen freiwillig sagen: 'Wir wollen unser Leben miteinander teilen', finde ich das wunderschön. Aber es sollte eine Entscheidung aus Liebe sein und nicht aus Angst vor dem Alleinsein."

Maximilian Arland und seine Ex-Frau Andrea im Mai 2015. © imago/Tinkeres

Ex-Frau von Maxi Arland: Das ist bekannt

Maximilian Arland lebte 16 Jahre in einer Beziehung mit seiner Jugendliebe Andrea Mühlbauer. Das Paar heiratete 2009 und trennte sich im September 2015. Offiziell geschieden sind Arland und Mühlbauer seit 2017. Ob der Sänger nun bald wieder sein Herz verschenkt? Die Fans dürfen gespannt sein.