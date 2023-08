Max Müller privat: Hat Michi Mohr von den "Die Rosenheim-Cops" im wahren Leben Frau und Kinder?

Als Michi Mohr begeistert Max Müller regelmäßig die Fans der "Rosenheim-Cops". Was ist über den Österreicher bekannt?

Max Müller konnte sein Talent bereits in diversen Rollen zur Schau stellen – sein bekanntester Auftritt ist jedoch als Polizeihauptmeister Michi Mohr bei "Die Rosenheim-Cops". Wie tickt der österreichische Schauspieler eigentlich privat? Hat er eine Freundin?

Das war Max Müller vor "Michi Mohr" bei "Die Rosenheim-Cops"

Max Müller wurde am 12. März 1965 in Klagenfurt in Kärnten geboren. Nach der Schule studierte er Schauspiel und Gesang an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Sieben Jahre lang war er daraufhin Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt in Wien. Müller spielte im TV unter anderem in den Serien "Der Clown" und "Bernds Hexe".

Im Kino war er unter anderem in den Filmen "Fleischwolf", "Spotlight" und "Alles Walze" zu sehen. Seit 2002 verkörpert er bei "Die Rosenheim-Cops" den Polizeihauptmeister (ehemals Polizeiobermeister) Michi Mohr. In dieser Rolle wurde er sogar zum Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei ernannt.

"Die Rosenheim-Cops"-Schauspieler Max Müller: Hat er Freundin und Kinder?

Im TV mimte Max Müller in der Rolle des Michi Mohr mit Kollegin Marisa Burger in der Rolle der Miriam Stockl für acht Episoden ein Paar. Über das private Liebesleben des Schauspielers ist hingegen nichts bekannt. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat er nicht mal einen Instagram-Account, in dem er Privates preisgeben könnte.

Max Müller als Sänger

Sein Operndebüt gab er 2002 – im gleichen Jahr wie sein Engagement bei "Die Rosenheim-Cops" – in der Titelrolle des Franziskus in der gleichnamigen Kirchenoper beim Carinthischen Sommer. Er tritt regelmäßig als Sänger auf und hat mittlerweile mehrere CDs rausgebracht.

Max Müller: Erste Auftritte mit seinem Vater

Wie " " berichtet, hatte Max Müller seine ersten Auftritte mit seinem Vater Max Müller Senior. (1930-2013). Der betrieb Jahrmarktbuden und trat abends als Conferencier auf. "Papa besaß eine unglaubliche Gabe, zu kommunizieren. Er sprach die Leute ungeniert an, traf den richtigen Ton, erspürte das Thema, und er hatte Humor", erzählt Müller.

Neben ihm stand er zum ersten Mal auf der Bühne: "Ich war drei Jahre alt, liebte Märchenschallplatten und konnte 'Max und Moritz' auswendig. Ich sagte zweieinhalb Streiche auf, dann holte Mutti mich wieder von der Bühne."