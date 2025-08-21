Max Giesinger ganz privat: Das ist über eine Freundin bekannt

Max Giesinger ist einer der erforgreichsten deutschen Solokünstler. Wie tickt der Sänger privat? Hat er eine Freundin oder ist er noch Single?

Mit seinem Song "80 Millionen" eroberte Max Giesinger 2016 die deutschen Charts. Seitdem ist er aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken und stand auch für verschiedene TV-Shows wie "The Masked Singer" (2019) und "Sing meinen Song" (2020 und 2021). Aber was ist eigentlich über sein Privatleben bekannt?

Max Giesinger: So wurde er berühmt

Bereits während seiner Schulzeit spielte Max Giesinger in verschiedenen Bands und absolvierte bis zu 70 Auftritte pro Jahr. Nach seinem Abitur reiste er nach Australien und Neuseeland, wo er als Straßenmusiker sein Geld verdiente.

Auch auf Youtube feierte er bereits in jungen Jahren mit Coverversionen und selbstgeschrieben Songs Erfolge. 2011 trat er bei "The Voice of Germany" auf, wo er im Finale den vierten Platz belegte. Mit seiner Single "Dach der Welt" erreichte er Platz 14 der deutschen Charts.

Max Giesinger privat: Vergeben oder Single?

Über das Privatleben von Max Giesinger ist wenig bekannt. Bisher hat er sich noch mit keiner Frau in der Öffentlichkeit präsentiert. Heiraten scheint für den 31-Jährigen ausgeschlossen zu sein, wie er im " "-Interview 2018 erzählt: "Selbst wenn ich die Frau fürs Leben kennenlernen würde, hätte ich vermutlich nicht das Gefühl, das jetzt besiegeln zu müssen und eine Ehe daraus zu machen."

Aber wie stellt sich der Sänger seine Traumfrau vor? Gegenüber " " erklärte er 2020: "Ich kann eine Rothaarige total attraktiv finden, aber auch eine Blonde oder eine Dunkelhaarige, da ist Freestyle. [...] Es muss halt irgendwie was da sein." Aktuell gibt es keine Frau an seiner Seite – zumindest offiziell.