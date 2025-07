Matty Healys Mutter: Froh, nicht Taylor Swifts Schwiegermutter zu sein

Matty Healys Mutter macht kein Geheimnis daraus, was sie von der kurzen Romanze zwischen ihrem Sohn und Taylor Swift gehalten hat. Bei "Watch What Happens Live" packt Denise Welch aus.

Die Mutter von The 1975-Frontmann Matty Healy (36) nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die kurze Romanze ihres Sohnes mit Taylor Swift (35) geht. Bei einem Auftritt sorgte Denise Welch (67) mit ehrlichen Worten für Aufruhr im Studio.

Als Moderator Andy Cohen (57) die Schauspielerin nach Swifts Album "The Tortured Poets Department" fragte, das sich scheinbar um die Beziehung zu ihrem Sohn dreht, ließ Welch eine bemerkenswerte Antwort folgen: "Ihre Schwiegermutter zu sein ist eine Rolle, die ich froh bin, verloren zu haben."

Deutliche Worte im US-Fernsehen

Das Studiopublikum reagierte hörbar auf diese direkte Aussage. Welch relativierte schnell: "Nicht, dass ich etwas gegen sie hätte! Es war nur - es war schwierig." Die britische Schauspielerin führte weiter aus: "Offensichtlich darf ich unter Todesstrafe nicht über diese Episode sprechen, aber ihre Schwiegermutter zu sein ist eine Rolle, die ich froh bin, verloren zu haben."

Schließlich fügte Welch eine besonders pikante Bemerkung hinzu: "Sie - hör zu, du darfst nichts sagen, und dann schreibt sie ein ganzes Album darüber." Diese Aussage bezieht sich auf Swifts Album "The Tortured Poets Department", das mehrere Songs enthält, die scheinbar von der Beziehung zu Healy handeln, darunter "Guilty as Sin?", "Fresh Out the Slammer" und "I Can Fix Him (No Really I Can)".

Sohn hat "alles mit Fassung getragen"

Weiter lobte Welch ihren 36-jährigen Sohn für seinen Umgang mit der medialen Aufmerksamkeit: "Matty hat alles mit Fassung getragen." Die kurze Romanze zwischen dem Musiker und der Pop-Ikone hatte im Frühjahr 2023 für internationales Aufsehen gesorgt.

Die beiden Stars hatten sich bereits 2014 kennengelernt, begannen aber erst Jahre später zu daten. Im Mai 2023 wurden sie händchenhaltend in New York City fotografiert, nachdem Healy bei Swifts "Eras Tour" in Nashville gesichtet worden war. Die Beziehung endete jedoch bereits im Juni wieder - laut Insidern war sie "immer locker" gewesen.

Neue Liebe, neue Zukunft

Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Welch schwärmte von Healys neuer Verlobten: "Er ist sehr glücklich mit seiner großartigen Verlobten Gabriella, die wunderschön ist." Die Rede ist von Model und Sängerin Gabbriette Bechtel, die unter dem Künstlernamen Gabbriette bekannt ist.

"Wir sind weitergezogen", fasste Welch das Kapitel Swift zusammen. Das gilt auch für Swift - seit September 2023 ist sie mit NFL-Star Travis Kelce von den Kansas City Chiefs zusammen.