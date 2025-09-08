Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee senden Urlaubsgrüße aus Luxuszug

So lässt sich das Bahnfahren genießen: Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind mit dem luxuriösen Venice Simplon-Orient-Express von Venedig nach Paris gereist. Auf Instagram teilten sie einige Schnappschüsse.

Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) haben diesen Sommer eine Reise der ganz besonderen Art genossen - und ihre Fans jetzt daran teilhaben lassen. aus dem legendären Luxuszug Venice Simplon-Orient-Express, mit dem sie offenbar von Venedig nach Paris gefahren sind.

Die Aufnahmen zeigen das Paar unter anderem entspannt in ihrem Zimmer sitzend und beim Dinieren in den prächtigen Restaurantwagen sowie zahlreiche weitere eindrucksvolle Einblicke in die Reise.

Luxuszug mit drei Restaurants

Der Venice Simplon-Orient-Express gilt als Inbegriff des luxuriösen Reisens. Er knüpft an die Tradition des berühmten Orient-Express an, fährt aber heute auf ausgewählten Routen durch Europa. Die historischen Waggons stammen aus den 1920er- und 1930er-Jahren und wurden detailgetreu im Art-Déco-Stil restauriert. Edles Holz, funkelnde Kristalllüster und poliertes Messing verleihen den Wagen eine unvergleichliche Eleganz - Nostalgie und Glamour auf Schienen.

An Bord erwarten die Passagiere drei stilvolle Restaurantwagen namens Étoile du Nord, Côte d'Azur und L'Oriental, in denen Gourmetmenüs auf Sterne-Niveau serviert werden. Im Barwagen, eingerichtet in königsblauem Samt, spielt abends ein Pianist - dazu gibt es Champagner oder exklusive Cocktails.

Die Reisenden können zwischen klassischen Schlafabteilen, luxuriösen Suiten und opulenten Grand Suites wählen. In den historischen Kabinen verwandelt ein Steward die Sitzbank abends in ein gemütliches Bett, während die Suiten über eigene Badezimmer verfügen. Wer in einer Grand Suite reist, genießt zusätzlichen Butler-Service, privates Dining und Annehmlichkeiten wie Champagner und Kaviar.

Die Strecke von Venedig nach Paris dauert rund eine Nacht: Am frühen Abend geht es los, am nächsten Tag rollt der Zug stilvoll in der französischen Hauptstadt ein. Doch dieser Luxus hat seinen Preis: Die einfachste Kategorie startet bei rund 9.000 US-Dollar (etwa 8.300 Euro) pro Person, während eine Grand Suite bis zu 26.000 US-Dollar kosten kann.