Matthew Perry zeigt sich im "Friends"-T-Shirt für den guten Zweck

Serien-Star Matthew Perry posiert auf Instagram in einem "Friends"-T-Shirt mit Chandler-Aufdruck. Das Ganze macht er für den guten Zweck.

Matthew Perry beteiligt sich an einer Charity-Aktion

Kathy Hutchins/Shutterstock Matthew Perry beteiligt sich an einer Charity-Aktion

Es war in den vergangenen Wochen ziemlich still auf Matthew Perrys (51) Instagram-Account. Doch die Abwesenheit von der Plattform brach der -Schauspieler nun mit einem lustigen und gleichsam wichtigen Beitrag. Der frisch verlobte Darsteller kündigte dort an, nun für kurze Zeit "Friends"-Merchandise zu verkaufen. Die Erlöse der Aktion sollen Covid-19-Betroffenen zu Gute kommen.

Auf einem Foto, das der 51-Jährige , hält er sich eine Banane wie ein Telefon ans Ohr und trägt dabei ein T-Shirt mit einem Aufdruck seines tanzenden "Friends"-Charakters Chandler Bing. Bei dem Shirt handelt es sich um einen Teil einer , die aus T-Shirts, Hoodies, Caps und Tassen besteht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Einnahmen unterstützen World Health Organisation

Der Schauspieler schrieb dazu: "Nur für zwei Wochen gebe ich eine Bekleidungskollektion heraus! Die Einnahmen werden die World Health Organisation in ihren Bemühungen um Covid-19-Hilfen unterstützen." Allerdings sei die auf dem Foto gezeigte Banane im Angebot nicht enthalten, scherzte er.

Für Fans gab es in den vergangenen Wochen weitere gute Neuigkeiten: Im Frühjahr 2021 wird Matthew Perry auf seine alten "Friends"-Kollegen treffen. Gemeinsam mit Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53) und David Schwimmer (54) feiert er eine TV-Reunion für ein Special. Anfang März soll die Aufzeichnung stattfinden, wie Perry selbst verkündete.