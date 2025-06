Matteo Bocelli: Singt Andrea-Bocelli-Sohn auf Hochzeit von Jeff Bezos?

Die Luxus-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig wird auch zum musikalischen Spektakel: Matteo Bocelli, Sohn der Opernlegende Andrea Bocelli, wird Medienberichten zufolge bei der Zeremonie auftreten.

Wenn Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) diese Woche in Venedig den Bund fürs Leben schließen, wird ihre Traumhochzeit von einer ganz besonderen Stimme begleitet. , wird Matteo Bocelli, der 27-jährige Sohn der Opernlegende Andrea Bocelli (66), bei der Zeremonie auftreten.

Für den jungen Sänger, der die kraftvolle Stimme seines berühmten Vaters geerbt hat, ist es nicht der erste Auftritt bei einer Promi-Hochzeit in Italien. Bereits im Mai 2022 performte er bei der Hochzeitsfeier von Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) in Portofino. 2023 veröffentlichte Matteo sein selbstbetiteltes Debütalbum und etablierte sich seitdem als eigenständiger Künstler.

A-List-Gäste strömen nach Venedig

Die Lagunenstadt verwandelt sich bereits jetzt in einen Hotspot der Reichen und Schönen. Erste prominente Gäste wie Ivanka Trump, Corey Gamble und Modedesignerin Diane von Furstenberg sind bereits in Venedig eingetroffen. Die Hochzeit wird von den renommierten Event-Planern Lanza & Baucina Limited organisiert, die keine Kosten und Mühen scheuen.

Doch nicht alle freuen sich über das Spektakel in der historischen Stadt. In Venedig formiert sich Widerstand gegen die Luxus-Hochzeit des Amazon-Gründers. Plakate, Aufkleber und Transparente mit der Aufschrift "No Space for Bezos" (Kein Platz für Bezos) sind an zahlreichen Orten in der Altstadt aufgetaucht.

Brautpaar versucht die Wogen zu glätten

Trotz der Kritik bemüht sich das Paar um einen respektvollen Umgang mit der venezianischen Kultur. Laut Medienberichten stammen etwa 80 Prozent der Hochzeitsausstattung von venezianischen Anbietern - eine Geste der Wertschätzung für das lokale Handwerk. Zudem haben Bezos und Sánchez ihre Gäste gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen wohltätige Spenden zu tätigen.