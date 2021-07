Matt Damons Tochter weigert sich, "Good Will Hunting" zu schauen

Mit "Good Will Hunting" feierte Matt Damon einen seiner größten Erfolge. Seine Tochter Isabella zeigt jedoch kein Interesse an dem Oscar-Hit.

Matt Damon gewann für seinen Film "Good Will Hunting" einen Oscar.

Matt Damon (50) mag ein weltweit gefeierter Hollywood-Star sein - seine Tochter Isabella (15) scheint er mit seinen Schauspielkünsten jedoch nicht überzeugen zu können! In gestand der Oscarpreisträger nun, dass die 15-Jährige keinerlei Interesse an seinem Megahit "Good Will Hunting" habe. "Sie möchte keine Filme von mir sehen, von denen sie denkt, sie könnten gut sein. Sie macht sich gerne über mich lustig", erklärte Damon.

Mit "Good Will Hunting" feierte der US-Amerikaner 1997 an der Seite seines guten Freundes Ben Affleck (48) den großen Durchbruch. Die beiden steuerten auch das Drehbuch bei und wurden mit einem Oscar ausgezeichnet. Auch Robin Williams (1951-2014) erntete für das Drama einen Goldjungen, er wurde als "Bester Nebendarsteller" bedacht.

"An diesem Film war nichts großartig"

2016 spielte Damon die Hauptrolle in "The Great Wall". Der Film erhielt eher ernüchternde Kritiken - auch von seiner Tochter. "Papa, an diesem Film war nichts großartig", erklärte die 15-Jährige demnach ihrem Vater.

"Sie wissen, dass ich meinen Job liebe"

Nichtsdestotrotz scheinen Isabella und ihre beiden Schwestern voll und ganz hinter ihrem Vater zu stehen. "Ich mag es, dass sie wissen, dass ich meinen Job liebe. Sie wissen, dass er viel Zeit in Anspruch nimmt und eine Menge Arbeit bedeutet, und dass es mich erfüllt", so der 50-Jährige.

Damon ist seit 2005 mit der ehemaligen Barkeeperin Luciana Barroso (45) verheiratet. Die beiden lernten sich 2003 bei den Dreharbeiten zu seinem Film "Unzertrennlich" kennen. Gemeinsam haben sie die Töchter Isabella, Gia (12) und Stella (10). Aus erster Ehe brachte Barroso ihre Tochter Alexia (22) mit.