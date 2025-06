Mats Hummels und seine Nicola: Verliebte Blicke beim Tennis

Ex-Fußballprofi Mats Hummels und Model Nicola Cavanis haben zusammen das Tennis-Finale zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz in Stuttgart besucht und sich dabei sehr verliebt gezeigt. Es ist einer ihrer seltenen Paar-Auftritte bislang.

Bisher hat sich Fußballstar Mats Hummels (36) nur selten mit seiner Freundin Nicola Cavanis (26) in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim ATP-Finale in Stuttgart am Wochenende präsentierte sich das Paar neben anderen Stars wie Moderator Kai Pflaume (58), Schauspieler Mark Keller (60) und DJ Ötzi (54) jedoch ganz verliebt im Publikum.

Während Tennisprofi Alexander Zverev (28) eine erneute Niederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz (27) einstecken musste, sah es bei Hummels und seiner Partnerin ganz nach "Spiel, Satz, Sieg" aus. Die beiden blickten sich immer wieder tief in die Augen und lächelten sich zu. Entspannt posierte Mats Hummels auch mit Fans für ein Foto und wedelte sich mit einem Fächer angesichts der Hitze Luft zu.

Red-Carpet-Premiere in Paris

Zum ersten Mal hatte der Weltmeister von 2014 die neue Frau an seiner Seite im Oktober 2024 in Paris bei der Ballon-d'Or-Verleihung offiziell vorgestellt. Beide zeigten sich dort Arm in Arm auf dem roten Teppich. Auch in dem im Mai veröffentlichten TV-Porträt "Hummels - La Finale. Mit Tommi Schmitt" (ZDF) wurde dieser erste Paar-Auftritt thematisiert.

"Wenn für einen von uns ein wichtiges Ding ist, dann will man ja auch dabei sein, supporten und unterstützen", sagte Mats Hummels darin. "Dann haben wir gesagt: 'Wir reden nicht drüber, aber wenn so was ist, sind wir da.'" Er ließ aber auch durchblicken, dass der Schritt in das große Rampenlicht für das Münchner Model nicht so einfach war. "Sie musste sich schon ein bisschen drauf vorbereiten, dass da was auf sie einprasseln könnte. Aber ab dem Moment des roten Teppichs war es dann auch verflogen. Dann war die Katze aus dem Sack. Und wenn es dann durch ist, wird es auch entspannt."

Den zweiten großen Auftritt nach Paris hatte Nicola Cavanis dann am 18. Mai in Rom: Zum Abschluss seiner aktiven Karriere zeigte sich Mats Hummels auf dem Rasen mit seiner Freundin und Mama Ulla im Arm.

Auch beruflich gute Nachrichten für Hummels

Zuletzt hatte der 37-Jährige eine Saison lang bei dem Verein AS Roma gespielt, saß aber auch häufig auf der Ersatzbank. Zuvor war er langjähriger Abwehrchef von Borussia Dortmund und dem FC Bayern und bestritt während seiner Ausnahmekarriere 645 Spiele. Langweilig wird es ihm auch im Fußball-Ruhestand nicht: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass er vor die TV-Kamera wechselt. Mats Hummels wird ab der kommenden Saison die Champions-League-Übertragungen bei Prime Video als Experte begleiten.

Vor dem Liebesglück mit Nicola Cavanis war Mats Hummels von 2015 bis 2022 mit der Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (37) verheiratet. Mit ihr hat er einen Sohn.