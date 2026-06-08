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Mats Hummels und Partnerin Nicola: Mit Hollywoodstars bei der Formel 1

Am Wochenende veranstaltete die Formel 1 den Grand Prix von Monaco. Neben zahlreichen internationalen Stars wie Kim und Khloé Kardashian waren auch Mats Hummels und Freundin Nicola Cavanis erschienen.
(paf/spot) |
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Mats Hummels und seine Partnerin Nicola Cavanis sind beim Monaco Grand Prix vor Ort.
Mats Hummels und seine Partnerin Nicola Cavanis sind beim Monaco Grand Prix vor Ort. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Beim Grand Prix von Monaco am Sonntag glich das Fahrerlager einmal mehr einem Prominententreffen. Zahlreiche Stars verfolgen das Rennen aus nächster Nähe. Mats Hummels (37) erschien mit seiner Freundin Nicola Cavanis (27). Der Ex-Fußballprofi kam im aufgeknöpften Hemd, mit Shirt und weißer Hose, seine Partnerin wählte ein ärmelloses Kleid in Weinrot.

Hummels traf vor der Audi-Garage zudem auf alte Kollegen: Lukas Podolski (41) und Mario Götze (34). Zusammen mit Rennfahrer Nico Hülkenberg (38) posierten sie für ein Gruppenfoto, das sie auf Instagram teilten. "Die Deutschen in Monaco", schrieb Hummels dazu.

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Lindsey Vonn und Cynthia Erivo vor Ort

Auch internationale Stars sind vor Ort. "Wicked"-Star Cynthia Erivo (39) war bei Red Bull zu Gast. Die Schauspielerin und Sängerin setzte auf eine Jeansjacke, eine rote Lederhose und ein weißes Shirt mit Print - und war damit in den Teamfarben gekleidet. Ebenfalls anwesend: "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (60) und Ski-Star Lindsey Vonn (41).

Nach der Qualifikation am Samstag kehrten Kim (45) und Khloé Kardashian (41) am Sonntag zum Grand Prix zurück. Kim Kardashian präsentierte sich in einem hellen One-Shoulder-Kleid, ihre Schwester wählte ein glänzendes Trägerkleid mit Spitzenbesatz.

Für einen Pärchen-Auftritt sorgten Donald Trump Jr. (48) und seine Ehefrau Bettina Anderson (39). Die beiden hatten erst Ende Mai auf den Bahamas geheiratet. Nun liefen sie händchenhaltend durch das Fahrerlager - der Sohn des US-Präsidenten in einem hellblauen Hemd und einer cremefarbenen Hose, seine Frau in einer weißen Bluse und einer Polka-Dot-Hose.

Fürst Albert und Prinz Jacques dürfen eine Runde drehen

Die monegassischen Royals sind traditionell jedes Jahr an der Strecke zu sehen. Fürst Albert II. und sein Sohn Prinz Jacques durften eine Runde in einem Sportauto mitfahren. Das Fürstenhaus teilte auf Instagram ein entsprechendes Video, in dem sie aus dem Wagen aussteigen und einen Helm signieren.

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Ein weiterer Beitrag zeigt den Fürsten zusammen mit Ehefrau Charlène, die in einem weißen Kleid und mit Sonnenbrille kam.

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