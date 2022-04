Mats hat Cathy Hummels beim Kofferpacken geholfen

Pünktlich zum Start der neuen Staffel von Cathy Hummels' Promi-Sendung "Kampf der Realitystars" gibt es Liebes-Gerüchte – um Mats Hummels! Doch die Eheleute sind und bleiben weiterhin tief verbunden, wie die schöne Moderatorin betont.

Am 13. April startet die mittlerweile schon dritte Staffel von "Kampf der Realitystars". Bewährt in der erfolgreichen Trash-Show hat sich Moderatorin Cathy Hummels. Die Münchnerin wird auch heuer die sogenannte "Stunde der Wahrheit" präsentieren und die Promi-Rauswürfe launig kommentieren.

Starttermin für "Kampf der Realitystars" mit Cathy Hummels am 13. April

Gedreht wurde hierfür mehrere Wochen lang in Thailand. Cathy schätzte ihr Team, das aus Freundinnen und engen Weggefährten bestand – und auch die Unterstützung durch Ehemann Mats sowie der Großeltern, die zu Hause auf Sohn Ludwig aufgepasst hatten.

Cathy und Mats Hummels: Glücklich als Familie

Trotz Schlagzeilen rund um ein angebliches Liebes-Aus sind Mats und Cathy Hummels emotional eng verbunden. In den sozialen Netzwerken präsentieren sich die beiden als Familie, die stets zusammenhält und sich vertraut. Erst vor knapp drei Wochen schrieb Cathy zu einem gemeinsamen Bild, das die Eltern beim Spielen mit Sohn Ludwig zeigt: "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied – am Ende ist Glück, das, was man selbst draus macht. Es ist das, was DU draus machst. Schön, dass du da bist."

Mats Hummels wählte Looks und Outfits für Cathy mit aus

Mats ist für Cathy ein wichtiger Berater – eben nicht nur, wenn es um den gemeinsamen Sohn geht. Beim Kofferpacken für die Produktion in Thailand hat die 34-Jährige nach einem gemeinsamen Familienurlaub ihren Fans verraten: "Mats hat mich unterstützt. Wir sind gespannt, ob euch die Looks gefallen." Das modische Resultat gibt's ab dem 13. April auf RTL2 zu sehen.

Cathy Hummels steht auch 2022 für "Kampf der Realitystars" vor der Kamera © RTL2/Paris Tsitsos

Neue Beziehung mit Topmodel-Siegerin Céline?

Aktuell gibt es Liebes-Gerüchte um den BVB-Kicker. Ist Mats Hummels über beide Ohren in GNTM-Siegerin Céline Bethmann verliebt? Das schöne 23-jährige Model hat den 33-Jährigen am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story erwähnt.

Sie veröffentlichte zwei Teller auf einem Tisch und schrieb: "Dinner-Date". Zuvor beantworte Bethmann auf Tiktok mit einem Video die Frage, ob sie jemanden datet: "Ich denke schon. Ich meine, es sieht so aus." Mats hat sich selbst nicht zu einem angeblichen Date oder einer neuen Beziehung geäußert.