Massive Kritik für neue Jeans-Werbekampagne von Sydney Sweeney

Sydney Sweeney steht erneut in der Kritik: Ihre Kampagne für American Eagle wird in sozialen Medien als rassistisch und geschmacklos bezeichnet. Trotz des Shitstorms steigen die Aktienkurse.

Sydney Sweeney (27) sieht sich aktuell massiver Kritik ausgesetzt: Ihre neue Werbekampagne für das Modelabel American Eagle sorgt für heftige Reaktionen im Netz. Unter dem augenzwinkernden Motto "Sydney Sweeney Has Great Jeans" (dt. Sydney Sweeney hat großartige Jeans) - ein Wortspiel mit "Genes" (dt. Gene) und "Jeans" - wirbt die Schauspielerin für die Denimprodukte des Labels. Doch viele Userinnen und User werfen der Kampagne vor, mit der Darstellung rassistische Codes zu reproduzieren.

In einem Clip sieht man die "Euphoria"-Darstellerin komplett in Denim gekleidet auf ein Billboard zugehen. Dort streicht sie das Wort "Genes" mit weißer Farbe durch und ersetzt es durch "Jeans". p liegt Sweeney auf dem Rücken und zieht lasziv ihre Jeans zu, während ein Voiceover über vererbbare Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und Augenfarbe spricht. Am Ende sagt Sweeney lächelnd in die Kamera: "My jeans are blue." (dt. Meine Jeans sind blau).

Was auf den ersten Blick wie ein cleverer Marketing-Stunt wirkt, wurde in den sozialen Medien schnell als codierte rassistische Botschaft bezeichnet. Zahlreiche TikTok-Userinnen und -User kritisieren, dass damit blonde Haare und blaue Augen - Merkmale, die historisch mit rassistischer Ideologie aufgeladen wurden - unkommentiert als Ideal dargestellt werden.

Sydney Sweeneys Werbekampagne sorgt für Empörung

"Wenn diese Merkmale immer wieder als genetische Exzellenz inszeniert werden, wissen wir aus der Geschichte, wohin das führt", schrieb eine Nutzerin auf TikTok. "Das ist nichts anderes als eine Neuauflage pseudowissenschaftlicher Sprache über 'rassische' Überlegenheit."

Auch unter den offiziellen Social-Media-Posts von American Eagle häufen sich wütende Kommentare. "Wer hat diese Kampagne bitte abgesegnet?", heißt es da etwa. "Genau das passiert, wenn keine Menschen mit anderer Hautfarbe im Raum sind. Alle haben sich auf das clevere Wortspiel konzentriert, aber niemand hat die rassistische Konnotation bemerkt", erläutert eine Person. Ein anderer Kommentar bringt es besonders drastisch auf den Punkt: "Es erinnert an subtil-gefährliche Bildsprache der 1930er in Deutschland."

Börsenerfolg trotz Shitstorm

Trotz aller Kritik sorgt die Kampagne für American Eagle jetzt schon für einen finanziellen Erfolg. Die Aktien des Modeunternehmens stiegen vergangene Woche um mehr als vier Prozent - bereits kurz nach der Ankündigung, dass die "White Lotus"-Darstellerin das Gesicht der neuen Herbstkampagne wird. Analysten führen den Anstieg auf Sweeneys Beliebtheit als Hollywood-"It-Girl" zurück sowie das enorme virale Aufsehen, das die Kampagne ausgelöst hat.

Ob es sich bei der Kampagne um einen unglücklichen PR-Fehltritt oder bewusste Provokation handelt, bleibt vorerst offen. Weder American Eagle noch Sydney Sweeney haben sich zu den Vorwürfen bisher öffentlich geäußert.

"Badewasser"-Debakel erst vor zwei Monaten

Erst im Mai 2025 wurde Sydney Sweeney massiv für einen PR-Stunt kritisiert: Mit einer Seifenfirma brachte sie eine Seife auf den Markt, die angeblich das Badewasser der Schauspielerin enthalten soll. Im Netz warf man der 27-Jährigen daraufhin vor, sich selbst als sexuelles Objekt zu vermarkten.