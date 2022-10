Masken bei "The Masked Singer" 2022: Welche Promis stecken unter den Kostümen?

"The Masked Singer" läuft wieder auf ProSieben. Das Rätselraten ist daher in vollem Gange. Welche Promis stecken hinter den Masken der Herbst-Staffel? Diese Frage wird freilich erst vollständig im Finale aufgeklärt...

Moderator Matthias Opdenhövel und die ersten drei Masken: No Name, das Walross und der Brokkoli.

Das Zuschauer-Interesse ist weiterhin hoch. Die Quoten geben TV-Sender ProSieben und den Machern von "The Masked Singer" recht. Im Frühjahr 2022 lief die beliebte Kostüm-Show bereits in der sechsten Staffel, seit 1. Oktober kommen neue Folgen der Masken-Show. Wieder wird Matthias Opdenhövel als Moderator eingesetzt. Fest in der Jury sitzt nur Ruth Moschner, die restlichen Plätze am Ratepult werden wechselnd besetzt. Welcher Promi wird Nachfolger von Ella Endlich? Hier bekommen Sie alle Infos zu Masken und Kostümen und auch die neuesten Gerüchte um die Promi-Namen.

"The Masked Singer": Welche Promis sind die Teilnehmer im Kostüm?

Bei "The Masked Singer" 2022 treten wieder mehrere bekannte Stars an. Das heißt mehrere Kostüme mit XXL-Masken werden dem Publikum und der Jury präsentiert. In stundenlanger und mühevoller Kleinstarbeit wurden seit dem Sommer die neuen Verkleidungen der streng geheimen VIP-Kandidaten angefertigt. Nur ganz wenige wissen wirklich darüber Bescheid, welche berühmten Persönlichkeiten bei "The Masked Singer" teilnehmen. Die Show läuft seit dem 1. Oktober immer samstags auf ProSieben.

Rätsel um Kostüme bei "Masked Singer": Verstecke Hinweise zu Namen der Stars

Woche für Woche werden die Geheimnisse stückchenweise gelüftet, dabei rätseln die Zuschauer und Juroren mit – am Ende einer jeden Folge entscheidet das Publikum dann, welcher Prominente seine Identität preisgeben muss. Oftmals konnten versteckte Hinweise zur Auflösung führen – denn allein über die Singstimme waren viele in der Vergangenheit gar nicht zu erkennen.

Diese Kostüme sind bei "The Masked Singer" 2022 dabei

Vor der ersten Show am 1. Oktober enthüllte ProSieben bereits vier Kostüme der neuen Staffel von "The Masked Singer": Das Walross, den Brokkoli, die Pfeife und No Name. Die restlichen Masken wurden in der ersten Folge präsentiert: Das Goldie, die Zahnfee, der Werwolf, die Black Mamba und der Maulwurf.

Welcher Promi ist das Goldie?

Welche bekannte TV-Persönlichkeit steckt unter dem Goldie? Das Goldie komme aus einem Land, in dem paradiesische Zustände herrschen, heißt es vom Sender. Auffallend: die Stimme ist tief und kratzig.

Noch rätseln die Zuschauer, wer unter dem Goldie steckt © ProSieben/Willi Weber

Es gibt auch schon erste Vermutungen, welcher VIP sich hinter der Maske verstecken könnte. Bislang stehen Moderator Elton, Schauspieler Armin Rohde und Reality-TV-Star Detlev Steves bei den Zuschauern hoch im Kurs.

Zahnfee bei "Masked Singer": Wer singt unter dem Kostüm?

Jeder kennt sie, doch keiner weiß, wie sie aussieht. Steckt unter der Ganzkörpermaske eine bekannte Off-Sprecherin oder eine Synchronsprecherin? Oder womöglich eine TV-Entscheiderin, die eigentlich selbst nicht vor der Kamera steht? Ordnung und Sauberkeit, sei der Zahnfee wichtig, hieß es vorab von ProSieben.

Kann sich die Zahnfee bis ins Finale durchbeißen? © ProSieben/Willi Weber

Das Publikum tippt bei der prominenten Identität, die hinter der Zahnfee steckt, auf eine professionelle Sängerin. Dabei werden Namen wie Maite Kelly, Kate Hall oder Vanessa Mai genannt.

Wer hat Angst vorm Promi im Werwolf-Kostüm?

Er sei zum Fürchten und nicht sonderlich für Späße bekannt. Doch treffen die Werwolf-Eigenschaften auch auf den Promi unter der Maske zu? Es ist das wohl gruseligste Kostüm in der Geschichte von "The Masked Singer".

Angsteinflößend: Doch wer steckt unter dem Werwolf? © ProSieben/Willi Weber

Hinter der Maske könnte sich eine echte Überraschung verstecken, wie Jury und Zuschauer nach der ersten Sendung vermuten. Rea Garvey ist ein heißer Tipp, denn dieses Mal ist er nicht als Jury-Mitglied dabei. Auch Rammstein-Frontmann Till Lindemann, Komiker Torsten Sträter und Sänger Samu Haber sind Namen, die in Zusammenhang mit dem Werwolf bislang gefallen sind.

Wer ist die Black Mamba bei "Masked Singer"?

Sie sei eine göttliche Erscheinung und regiere im Schlangenpalast, kündigte ProSieben vorab ab. Für eine Audienz bei ihr würden Menschen Schlange stehen. Ist der Promi unter dem Kostüm weltweit bekannt mit Millionen von Fans?

Welcher VIP ist die Black Mamba? © ProSieben/Willi Weber

Viele Zuschauer tippen auf Dragqueen Olivia Jones, TV-Magier Andreas Ehrlich oder ESC-Gewinnerin Conchita Wurst. Bei der Jury liegen Heino Ferch und Uri Geller hoch im Kurs.

Ist der Maulwurf ein Castingshow-Promi?

Er will so gern bekannt und Sänger werden und habe sich schon bei "The Voice of Germany" beworben, sagte ProSieben. Da aber sein Orientierungssinn nicht sonderlich gut ist, sei er im TV-Studio von "Masked Singer" gelandet. Zudem wird er als gebildet mit Uni-Abschluss präsentiert. Doch welcher Promi könnte auf diese Beschreibung tatsächlich passen?

Der Maulwurf zählt zu einem der Lieblingen der Show © ProSieben/Willi Weber

Nach dem ersten Auftritt haben die Jury-Mitglieder unterschiedliche Vermutungen: Popstar Robbie Williams, TV-Star Marc Terenzi oder Ex-Bro'Sis-Sänger Shaham Joyce sind potenzielle Kandidaten.

Wer steckt unter dem Kostüm der Pfeife?

250 Stunden Arbeit stecken hinter diesem blauen Kostüm. "Die Herausforderung dieser Maske war der Pfeifenkopf, der natürlich real aussehen soll, aber auf keinen Fall schwer sein darf", so die Kostümmacherin. Auffallend: Die Maske kommt im Neunziger-Jahre-Look daher. Ein Hinweis? Außerdem verrät ProSieben, dass die Pfeife das Herz am rechten Fleck habe und Gewalt sowie soziale Ungleichheit ein No-Go seien.

Die Pfeife trägt eine Daunenjacke © ProSieben/Willi Weber

Für die Zuschauer sind das Hinweise auf einen Rapper. Viele glauben, dass sich Michi Beck von "Die Fantastischen Vier" hinter dem Kostüm versteckt. Andere wiederum tippen auf Comedian Teddy Teclebrhan oder Rapper Sido.

Walross bei "The Masked Singer": Welcher Promi steckt dahinter?

Welche VIP-Lady hat sich als Walross Waltraut verkleidet? Erste Hinweise gibt der Sender in der Beschreibung: Das Walross arbeite als Supermarktverkäuferin und unterhalte mit Sprüchen und Gesangseinlagen.

Als ein Kunde auf ihre Performance aufmerksam wurde – und diese ins Netz stellte – wurde das Walross zur Internet-Sensation. "Das Walross war in der Herstellung ziemlich kompliziert: Wir mussten die Körperform sehr genau modellieren, damit man den Körper des maskierten Stars nicht erkennt, der Star sich aber dennoch gut darin bewegen kann", verrät Gewandmeisterin Alexandra Brander.

Das Walross sei die perfekte Entertainerin, verspricht ProSieben © ProSieben/Willi Weber

Im Netz gehen die Spekulationen über die wahre Identität des Promis weit auseinander. Könnte es Moderatorin Andrea Kiewel sein? Oder doch eher Komikerin Gaby Köster oder Influencerin Elaine Viktoria?

Wer ist der Brokkoli bei "Masked Singer"?

Vom Tellerrand auf die Bühne, so kündigte ProSieben den Brokkoli an. Welcher VIP wollte zum Mittelpunkt jeder Mahlzeit gehören? Wer wollte mit seiner fröhlichen Art das Gemüse-Image aufbessern? Die Persönlichkeit wurde vorab als ehrgeizig und voller Energie vom Sender beschrieben. In der ersten Show wurde das Geheimnis dann schon gelüftet: Es war "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard.

Der Brokkoli will zeigen, wie gesunde Selbstversorgung aussieht © ProSieben/Willi Weber

No Name bei "Masked Singer": Rätsel um VIP unter dem Kostüm

Das Kostüm sei von einem verrückten Professor gebaut worden, um ihm ein Freund und Helfer zu sein, schildert ProSieben. Doch als der Prof verschwand, verließ No Name erstmals das traute Heim, um nach einem neuen Freund und einer eigenen Identität zu suchen. Gewandmeisterin Alexandra Brandner über ihre Arbeit: "No Name war sehr aufwändig. In alle Platten haben wir in mehreren hundert Arbeitsstunden von Hand kleine Löcher gedremelt. Dadurch haben wir diese unregelmäßige Struktur erschaffen, die den No Name aussehen lässt, als wäre er von Hand zusammengebastelt."

Da No Name durch viele Accessoires geschmückt ist, ist der Auftritt für den maskierten Star eine Herausforderung © ProSieben/Willi Weber

Die prominente Rate-Jury ist sich nach dem ersten Auftritt sicher, dass hinter dem No Name kein professionelles Gesangstalent verbirgt. Ex-Fußballer Mario Basler, Moderator Jürgen Domian und Komiker Bastian Pastewka werden im Kostüm vermutet.