"Masked Singer": Welcher Promi ist unter dem Chili-Kostüm?

Das große Rätselraten ist in vollem Gange: Welcher Star steckt unter der Chili-Maske? Natürlich werden schon fleißig Promi-Namen genannt. Doch die wahre Identität wird erst am Ende einer "Masked Singer"-Folge bekannt, in der das Promi-Kostüm zu wenige Anrufe generieren konnte – oder als Gewinner der Staffel feststeht.

29. September 2021 - 15:37 Uhr | AZ/(hub/spot)

"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel mit Chili und Mops. © ProSieben

Am 16. Oktober startet die ProSieben-Show "The Masked Singer" in eine neue Runde. Unter den Masken der Herbst-Staffel ist auch die Chili. Welcher Promi verbirgt sich unter den Masken? Welche VIPs stecken unter den zehn Masken der Staffel? Dieses Rätsel gilt es von Jury und Zuschauern zu lösen. Im Rateteam versuchen Ruth Moschner (45), Rea Garvey (48) und einem wöchentlich wechselnden Rategast die Hinweise zu deuten und den prominenten Undercover-Sängern auf die Schliche zu kommen. Matthias Opdenhövel (51) moderiert auch die fünfte Staffel von "The Masked Singer". Chili: Promi im Kostüm kann nicht sitzen - erste Namen genannt Die Chili ist immer "on fire", erklärte ProSieben vor Staffelstart. Wer heizt dem Publikum also richtig ein? Besonders pikant: Der Aufbau der Maske macht dem Promi das Sitzen unmöglich. Das Chili-Kostüm besteht aus 154 Einzelteilen, die in liebevoller Feinarbeit zusammengesetzt wurden und die Chili zu einem heißen, schillernden Hingucker machen. "Der Chili könnte ja Steffen Henssler sein", vermutet ein Fan. Ein anderer tippt auf Show-Legende Thomas Gottschalk, der bislang in der gesamten TV-Landschaft unterwegs war, aber noch nie bei "Masked Singer" teilnahm. Die fünfte Staffel "The Masked Singer" läuft ab 16. Oktober 2021 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.