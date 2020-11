"The Masked Singer": Welcher Promi steckt unter dem Nilpferd-Kostüm?

Bei der neuen Staffel "The Masked Singer" sind wieder einige verrückte Kostüme am Start. Welcher VIP betritt als Nilpferd die Bühne?

In der ProSieben-Show "The Masked Singer" treten seit dem 20. Oktober wieder zahlreiche kostümierte Promis auf. In der neuen Staffel greift auch ein echtes Schwergewicht zum Mikro - das Nilpferd.

"Das Nilpferd tänzelt auf die #MaskedSinger-Bühne! Ab dem 20. Oktober könnt ihr es live im Rampenlicht sehen", schreibt der Sender zu der tierischen Verkleidung auf Instagram.

Nilpferd bei "The Masked Singer": Steckt Ruth Moschner dahinter

Die Vermutungen der Fans, welcher Promi sich hinter der Maske verbergen könnte, gehen weit auseinander. Auf Instagram fallen Namen wie Ilka Bessin, Désirée Nick und Detlef Steves. Einige Zuschauer glauben allerdings auch, dass Ruth Moschner sich als Nilpferd verkleidet hat. In der neuen Staffel wird die Moderatorin nicht mehr am Jury-Pult Platz nehmen und könnte somit selbst auf der Bühne stehen.

Das neue Rate-Team von "The Masked Singer" wird von zwei ehemaligen Show-Teilnehmern übernommen - Comedian Bülent Ceylan und RTL-Urgestein Sonja Zietlow.

Seit 20. Oktober läuft die neue Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben. In der ersten Show wurde bereits ein A-Promi enthüllt: Im Kostüm der Biene steckte Schauspielerin Veronica Ferres.