"The Masked Singer"-Maske: Welcher Promi ist der Mops?

Seit dem 16. Oktober läuft die neue Staffel von "The Masked Singer" bei Prosieben. Zum ersten Mal mit dabei ist in diesem Jahr der Mops. Welcher Promi versteckt sich im Kostüm? Die Spekulationen sind schon in vollem Gange. Wann wird das Rätsel gelöst?

13. November 2021 - 17:29 Uhr | csc

Wer ist der Mops bei "Masked Singer" 2021? © ProSieben (obs)

Die beliebte Prosieben-Show "The Masked Singer" ist wieder gestartet. Seit dem 16. Oktober können die Zuschauer vor den deutschen TV-Bildschirmen wieder rätseln, welche Promis sich unter den Kostümen verstecken. In diesem Jahr neu dabei: der Mops. Das Mops-Kostüm herzustellen, war selbst für Gewandmeisterin Alexandra Brandner eine Herausforderung. "Durch die vielen Accessoires wie das lange, kuschelige Fell, Pfeil & Bogen oder die riesigen Flügel war es ein langer Prozess, bis das Kostüm tatsächlich fertiggestellt war", erklärte sie. Es sei eine "wahre Materialschlacht" gewesen. Wer ist der Mops bei "Masked Singer"? Der Mops feiert in diesem Jahr Premiere und bringt so manches Fan-Herz zum Schmelzen. Mit seinen riesigen, treuherzigen Hundeaugen sieht er unglaublich süß aus – und fungiert auch noch als Liebesbote. Insgesamt verstecken sich in der fünften Staffel wieder zehn Prominente hinter verschiedenen Kostümen. Rätsel um den Mops: Wann wird der Promi enthüllt? Auch in diesem Jahr entscheiden die Zuschauer, welcher Promi wann die Maske abnehmen muss. Sollte der Mops die wenigsten Publikumsstimmen einfahren, wird am Ende der jeweiligen Folge das Geheimnis gelüftet. Mops von "Masked Singer": Diese Namen sind im Gespräch Doch wer versteckt sich in diesem Jahr hinter dem Mops-Kostüm? Die Fans von "Masked Singer" lassen es sich natürlich nicht nehmen, von Anfang an fleißig zu spekulieren. Auch Ruth Moschner und Rea Garvey sind im Ratefieber. Aktuell wird ein Schlagerstar hinter der Maske vermutet. Zuschauer und Jury sind sich einig, dass es Beatrice Egli oder Vanessa Mai sein könnten. Aber auch Inka Bause ist im Rennen um die Geheimidentität des Mops. Die Zuschauer glauben jedoch, dass sich Jeannette Biedermann in das Hunde-Kostüm geworfen hat. 45,03 Prozent der ProSieben-App-Nutzer stimmen für die Sängerin. Ist Kai Pflaume der Mops bei "Masked Singer"? In der Jury sitzen in der neuen Staffel wieder Ruth Moschner und Rea Garvey. Bülent Ceylan und Sonja Zietlow werden hingegen nicht dabei sein. Die neuen Folgen laufen seit dem 16. Oktober immer samstags ab 20.15 Uhr.