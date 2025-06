Marvel-Star Tom Hiddleston und Zawe Ashton werden wieder Eltern

Tom Hiddleston und Zawe Ashton halten ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Die Schauspielerin hat jetzt aber bestätigt, dass die beiden ihr zweites Kind erwarten.

Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei der Premiere seines Films "The Life of Chuck" in London.

Wer Details über die Beziehung von Tom Hiddleston (44) und Zawe Ashton (40) in Erfahrung bringen möchte, hat in den meisten Fällen Pech. Der Marvel-Star und seine Schauspielkollegin sind zwar seit mehreren Jahren zusammen, ihr Privatleben halten die beiden allerdings zum größten Teil aus der Öffentlichkeit heraus. Umso besonderer ist es da, dass Ashton , dass sie ihr zweites Kind mit Hiddleston erwartet.

Zawe Ashton: Babybauch im hellblauen Kleid von Emilia Wickstead

Ashton und Hiddleston zeigten sich nach der Bekanntmachung der zweiten Schwangerschaft gemeinsam auf dem Red Carpet - bei der Premiere seines Films "The Life of Chuck" auf dem SXSW London. In einem hellblauen Traum von Emilia Wickstead schritt sie über den Teppich. Die Designerin wird dazu so von dem Modemagazin zitiert: "Zawe trug während ihrer letzten Schwangerschaft ein zartrosa Kleid von uns - leise strahlend, mit einem kleinen Geheimnis, das nur sie kannte." Die zweite Schwangerschaft in dem Kleid aus der Pre-Fall-Kollektion zu feiern und mit der Welt zu teilen, fühle sich für Wickstead "wie eine süße Fortsetzung dieser Geschichte an".

Dem britischen "Telegraph" erklärte der Schauspieler im Jahr 2017: "Meine Arbeit ist im öffentlichen Raum und ich habe ein Privatleben. Und diese beiden Dinge sind getrennt." Er und seine Partnerin sind so verschwiegen, dass nicht einmal öffentlich bekannt ist, wann sie offenbar geheiratet haben. Mit einem Pärchenauftritt bei den Tonys machten sie 2021 ihre Beziehung offiziell, kennengelernt haben sollen sie sich bei der gemeinsamen Arbeit am Theaterstück "Betrayal" im Jahr 2019. Im Sommer 2022 schien der "Loki"-Star dann die Verlobung der beiden zu bestätigen, über die zuvor gemunkelt worden war. Und kurz darauf präsentierte sie mit Hiddleston an ihrer Seite auf dem roten Teppich ihren wachsenden Babybauch. Die "Vogue" nennt den Schauspieler nun den Ehemann von Ashton.