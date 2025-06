Marvel-Star Hailee Steinfeld heiratet Football-Helden Josh Allen

Hailee Steinfeld und der NFL-Spieler Josh Allen haben sich in einer traumhaften Zeremonie in Kalifornien das Jawort gegeben. Die Schauspielerin strahlte im weißen Brautkleid, als sie zum Altar schritt.

Die Schauspielerin Hailee Steinfeld (28) ist am Samstag, dem 31. Mai 2025, in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien zum Altar geschritten, um Buffalo-Bills-Quaterback Josh Allen (29) zu heiraten. Darüber berichtet das "People"-Magazin ausführlich und zeigt Bilder von der Feier. Die Marvel-Darstellerin wurde dabei fotografiert, wie sie in einem weißen, trägerlosen Brautkleid mit langem Tüllschleier und Opernhandschuhen zum Altar schritt. Ihr Haar war zu einer klassischen Hochsteckfrisur gestylt.

Die 28-jährige Schauspielerin und der 29-jährige Football-Star gaben sich das Jawort in einem Luxus-Resort in Kalifornien fast ausschließlich vor Familie und Freunden. Die Fotos zeigen das Paar auch beim Kuss, nachdem sie zu Mann und Frau erklärt wurden. Unter den Gästen war jedoch mindestens eine Berühmtheit: Komiker Larry David (77) war bei der Zeremonie anwesend.

Verlobung nach romantischem Antrag

Das Paar, das erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht wurde und seine Beziehung im Juli 2024 auf Instagram öffentlich machte, hatte sich erst im November verlobt. Sie teilten die Neuigkeit über einen gemeinsamen mit, der ein Foto des NFL-Spielers zeigt, wie er vor der "Dickinson"-Darstellerin auf die Knie geht. Das Paar versah den Post mit dem Datum ihrer Verlobung - 22. November - und fügte zwei Unendlichkeitssymbole hinzu.

Eine Quelle erzählte "People" nach der Verlobung, dass die Familien der beiden "begeistert" waren, dass sie diesen nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht hatten. Direkt danach seien sie in die Planungen für die Hochzeit übergegangen. "Sie waren von Anfang an Hals über Kopf verliebt", fügte der Insider hinzu. Im Oktober 2023, also noch vor der offiziellen Bestätigung, hatte das Paar seinen ersten öffentlichen Auftritt bei einem NHL-Spiel im KeyBank Center in Buffalo.

Im Februar 2025 gaben Allen und Steinfeld dann auch ihr Debüt auf dem roten Teppich als Paar bei den 14. Annual NFL Honors in New Orleans. Während der Zeremonie, als Allen zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt wurde, teilten sich die beiden einen süßen Kuss, bevor der Athlet seine Trophäe entgegennahm. In seiner Dankesrede würdigte Allen Steinfeld: "Du warst mein Fels, du bist meine beste Freundin. Ich würde nicht auf dieser Bühne stehen, wenn du nicht da wärst."