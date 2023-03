Martina Navratilova: Adoptionspläne nach Krebsdiagnosen auf Eis gelegt

Martina Navratilova hat Anfang des Jahres ihre Kehlkopf- und Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Ehefrau der Ex-Tennisspielerin hat nun bekannt gegeben, dass das Paar seine Adoptionspläne aufgrund der Diagnosen auf Eis gelegt hat.

Die ehemalige Tennisspielerin Martina Navratilova (66) hat Anfang des Jahres ihre Kehlkopf- und Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. "Dieser doppelte Schlag ist ernst, aber noch reparabel", sagte die 66-Jährige vom 2. Januar, das auf der Webseite der Women's Tennis Association (WTA) zu lesen ist. "Ich hoffe auf einen positiven Ausgang. Es wird eine Weile schwer, aber ich werde mit allem kämpfen, was ich habe."

Ehefrau Julia Lemigova (50), mit der sie seit 2014 verheiratet ist, hat nun in der Reunion-Show des Reality-Formats "The Real Housewives of Miami" erklärt, dass das Paar seine Adoptionspläne "auf Eis gelegt" habe. . "Wenn du ein Kind adoptierst, muss es um das Kind gehen. Und im Moment dreht sich alles um Martina und ihre Gesundheit", erzählt Lemigova demnach ihren Co-Stars und Moderator Andy Cohen (54). "Wir haben das jetzt auf Eis gelegt."

"Als wäre einer nicht genug"

Das Paar habe gedacht, "dass die Agentur jeden Moment anrufen und uns die frohe Nachricht überbringen würde, dass wir ein Baby bekommen würden", teilte sie weiter mit. "Stattdessen kämpfen wir gegen zwei Krebsarten. Als wäre einer nicht genug. Ich warte nur darauf, dass es Martina besser geht." Lemigova, die zwei Töchter aus früheren Beziehungen hat, bedankte sich zudem bei allen, die sich nach der Diagnose bei ihnen gemeldet und ihre Unterstützung gezeigt hätten. "Vielen Dank, sie macht gerade eine sehr schwere Zeit durch."

Anfang des Monats erklärte die 50-Jährige bereits : "Nachdem bei deiner Frau zwei Krebsarten diagnostiziert werden, ändert sich wirklich deine Perspektive. Wir müssen alle stark für sie sein. Es bleibt keine Zeit, herumzusitzen und zu weinen. Das wird nicht helfen. Das wird die Dinge nur noch schlimmer machen."

Im Jahr 2010 wurde bei Martina Navratilova im Alter von 53 Jahren erstmals Brustkrebs diagnostiziert, sie gab sich daraufhin in Behandlung. Die 66-Jährige mit tschechischer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Sie gewann insgesamt 59 Grand-Slam-Titel - im Einzel, Doppel und gemischten Doppel.