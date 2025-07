Sommerzeit ist Urlaubszeit – und viele Haustierbesitzer möchten eine Reise nicht ohne ihren Vierbeiner erleben. Doch ein solches Vorhaben will gut geplant sein. Hundeexperte Martin Rütter stellt nun klar, was es auf jeden Fall zu beachten gilt.

Martin Rütter (55) hat als Deutschlands bekanntester Hundeexperte auf fast alle Fragen zum Thema Vierbeiner eine Antwort. Auch in der aktuellen Reisezeit möchte der gebürtige Duisburger seine Fans mit den wichtigsten Fakten versorgen. Nun spricht der 55-Jährige über die gröbsten Fehler im "Urlaub mit Hund" – und bittet eindringlich um Verantwortungsbewusstsein.

Martin Rütter warnt Hundebesitzer: "Bitte achtet darauf"

Auf Instagram kommt Martin Rütter auf Reisen mit Hund zu sprechen: "Eigentlich das Coolste, was man machen kann, ist ja klar, wir haben unsere Hunde gerne dabei. Aber bitte achtet darauf: Wo fahrt ihr eigentlich hin und was gibt es da für Einreisebestimmungen? Also es gibt tatsächlich Länder, auch in Europa, wo ganz andere Impfpflichten herrschen. Also bitte redet mit euren Tierärzten darüber, die können euch wirklich sagen: 'In welchem Land braucht der Hund welchen Impfschutz?'"

Und Martin Rütter hat gleich noch einen weiteren Tipp auf Lager: "Dann noch mal ganz wichtig: Zeckenschutz. Ich schütze meine Hunde eigentlich das ganze Jahr vor Zecken. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht das ganze Jahr über machen. Aber ich finde, wenn ich ins Ausland fahre, sollte ich mich einmal informieren: Was erwartet mich da auch an Parasiten?"

Martin Rütter weist auf Maulkorbpflicht hin: "Informiert euch auch da"

Schließlich verrät der Hundeexperte noch ein weiteres Anliegen: "Unter anderem in Österreich ist es so, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maulkorbpflicht besteht. Also bitte informiert euch auch da: In welchen Ländern ist ein Maulkorb Pflicht? Und trainiert das mit den Hunden also wirklich frühzeitig. Nicht im Urlaub einfach: 'Maulkorb drauf und ran.'"

All diese Punkte mögen sich vielleicht im ersten Moment einschüchternd anhören, doch Martin Rütter ist sich sicher: "Wenn ihr all diese Kleinigkeiten beachtet, steht eigentlich einem schönen Urlaub mit dem Hund nichts im Wege." Nun bleibt nur zu hoffen, dass sich seine Fans die wertvollen Tipps auch zu Herzen nehmen werden.