Martin Rütter verliert seinen Sendeplatz: RTL ändert Programm

Eskalation in der Weltpolitik, Ausnahmezustand im TV-Programm: Wegen des US-Angriffs auf den Iran wirft RTL am heutigen Sonntag seine ursprüngliche Planung über den Haufen – mit Folgen für Hundetrainer Martin Rütter und die Blaulicht-Fans

Nachrichten anstatt launiger TV-Unterhaltung bei RTL am Sonntag (22. Juni). Der Kölner Privatsender reagiert auf Trumps Angriff auf den Iran und ändert Start-Uhrzeiten gewohnter Sendungen. Ein Format wird sogar ganz gestrichen. Zwei "RTL Aktuell Spezial"-Sendungen zur brisanten Lage im Nahen Osten werden kurzfristig ins Programm geschoben.

Martin Rütters Welpen müssen früher ran – Blaulicht fliegt raus

Eigentlich hätte Martin Rütters beliebtes Format "Die Welpen kommen" wie gewohnt um 13.30 Uhr starten sollen – doch RTL zieht es vor. Die flauschigen Vierbeiner dürfen nun schon ab 12.45 Uhr über den Bildschirm tapsen. Damit verliert der Tierprofi seinen etablierten Sendeplatz – wegen der weltpolitischen Lage.

Noch härter trifft es allerdings den "Blaulicht Report". Eine komplette Folge wird kurzerhand gestrichen. Die Ausgabe um 12.45 Uhr entfällt, damit Platz für die vorgezogene Welpen-Sendung ist.

Zweimal "RTL Aktuell Spezial" – "Titanic" startet später

Die erste Sondersendung zum Iran-Konflikt läuft um 15 Uhr, direkt im Anschluss an Rütters Welpen. Danach geht’s weiter mit "Geheime Tiergeburten" und "Exclusiv Weekend", bevor die zweite Spezialausgabe um 20.15 Uhr in die Primetime rutscht – auf dem Platz, der eigentlich für den Filmklassiker "Titanic" reserviert war. Der startet nun mit 15 Minuten Verspätung um 20.30 Uhr.

Martin Rütters Sendung wird vorgezogen: RTL ändert Programm am Sonntag

So sieht das neue RTL-Programm aus:

12.45 Uhr: "Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter"

15.00 Uhr: "RTL Aktuell Spezial: Trump macht Ernst – USA greifen Iran an"

15.35 Uhr: "Geheime Tiergeburten"

17.45 Uhr: "Exclusiv Weekend"

18.45 Uhr: "RTL Aktuell"

19.05 Uhr: "Die Versicherungsdetektive"

20.15 Uhr: "RTL Aktuell Spezial: Trump macht Ernst – USA greifen Iran an

20.30 Uhr: "Titanic"



RTL reagiert mit der kurzfristigen Änderung auf die dramatische Weltlage, die am Sonntag auch das deutsche TV erreicht hat. Für die Zuschauer heißt das: Ein Sendetag im Zeichen der Krise – mit versetzten Uhrzeiten, einer gestrichenen Sendung und deutlich mehr Politik als geplant.