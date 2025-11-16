Martin Rütter stichelt gegen Helene Fischer: "Ist das Indie-Rock?"

Martin Rütter steht mit seiner großen Abschiedstournee "Schluss! Aus!" in den Startlöchern. Der Kartenverkauf ist längst in vollem Gange – und nun kann sich der Hundeexperte eine kleine Spitze gegen Helene Fischer nicht verkneifen.

Martin Rütter freut sich über einen großen Erfolg. Doch was hat Helene Fischer damit zu tun?

Martin Rütter (55) ist Deutschlands bekanntester Hundeexperte: Als Hundetrainer, Buchautor und Moderator hat er schon zahlreichen Haustierbesitzern weitergeholfen. Nun hat der Duisburger seine Abschiedstournee "Schluss! Aus!" angekündigt. Ein letztes Mal möchte er sein Live-Publikum in wechselnden Hallen begeistern. Neugierig verfolgt Martin Rütter die derzeitigen Vorverkaufszahlen – und beweist mit seiner Reaktion Humor.

Martin Rütter über Helene Fischer: "Ist das Indie-Rock?"

Auf Instagram meldet sich Martin Rütter mit einem neuen Video bei seinen Fans. Im Auto sitzend checkt er die Chartliste auf der Ticketverkaufsplattform "Eventim" und offenbart stolz, mit seiner Tournee das Feld derzeit anzuführen. Daraufhin kann sich der Hundeexperte einen kleinen Scherz nicht verkneifen: "Aber was ich irgendwie nicht okay finde, ist, dass sich da so junge, fast schon Independent-Künstler hinten dranhängen."

Auf der Rangliste hinter ihm steht unter anderem eine erfolgreiche Schlagersängerin: "Also an Platz vier, Helene Fischer. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist das Indie-Rock?", stellt sich der Hundeexperte dumm. "Aber das finde ich gut, wenn junge Leute da auch mal rangehen." Schließlich fährt er süffisant fort: "Wen haben wir denn hier noch? Clueso? Deep Purple? Santiano?"

Martin Rütter scherzt über Foo Fighters: "Jede Schülerband"

Belustigt geht Martin Rütter die Namen auf der Chartliste durch und meint: "Finde es auf eine Art doch ganz okay, dass jetzt solche Nachwuchskünstler auch so ein bisschen in meinem Fahrwasser schwimmen." Schließlich ist auf dem Bildschirm seines Tablets die international erfolgreiche Musikgruppe Foo Fighters zu sehen.

An dieser Stelle meint der Hundeexperte: "Ich kann da jetzt auch nicht jeden promoten, jede Schülerband, also das geht nicht." Natürlich ist das alles nicht ernst gemeint und der Clip endet mit einem glücklichen Blick in die Kamera und den Worten: "Was ich eigentlich sagen will: Vielen Dank." Eine schönere Wertschätzung für seine Abschiedstournee hätte sich Martin Rütter offenbar kaum wünschen können.