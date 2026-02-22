Martin Rütter spricht über Freundin: So hat er sie kennengelernt und das ist ihr Name

Wenn es um die Erziehung von Hunden geht, dürfte wohl kaum jemand so begehrt sein wie Martin Rütter. Während er seine Erfahrungen mit den Vierbeinern gerne teilt, hält er sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt hat der Hunde-Profi allerdings eine Ausnahme gemacht und Details zu seiner Partnerin verraten. Wer ist die Frau an seiner Seite, mit der er sein Leben teilt?

Aus dem Fernsehen kennt man Martin Rütter als Hundetrainer. Doch was ist privat über ihn bekannt?

Martin Rütter dürfte deutschlandweit wohl der bekannteste Hundetrainer sein. Seit Jahren greift er im Fernsehen Tierhaltern unter die Arme. Doch wie sieht es bei Rütter eigentlich privat aus? Hat er eine Frau und Kinder? In einem Podcast zeigte sich nun überraschend offen und plauderte über seine Freundin. Dabei verriet er auch, dass die Anziehung zu Beginn nur einseitig gewesen sei.

Martin Rütter verrät: So hat er seine Freundin kennengelernt und das ist ihr Name

Generell hält Martin Rütter sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss. Bekannt ist, dass er mit seiner neuen Partnerin auf einem Pferdehof in der Nähe von Köln leben soll. Pärchen-Fotos auf Instagram sucht man jedoch vergeblich.

Dennoch gewährte Martin Rütter im Februar 2026 seltene Einblicke. Im Podcast "Offen Gestanden" sprach er offen über den Moment, als er seine Freundin das erste Mal gesehen hat: "Als wir uns kennengelernt haben, war es wirklich so, dass ich sofort elektrisiert war, als ich sie gesehen habe." Doch seine Angebetete habe direkt die Grenzen abgesteckt. "Sie war eher so: ‘Was will der denn jetzt?’ Keine Sekunde war ich für sie interessant." Der Hunde-Profi befand sich also erstmal in der Friendzone.

Gefunkt hat es später trotzdem, wie Martin Rütter weiter verriet: "Berufsbedingt haben wir dann so 200 Tage im Jahr zusammen verbracht, und davon etwa 100 Tage sechs Stunden täglich gemeinsam im Auto gesessen – das heißt, wir haben uns wirklich kennengelernt." Der Hunde-Profi habe sich damals nach seiner Scheidung in einer "hochkomplexen" Lebenslage befunden, da seine Kinder noch klein gewesen seien. Dennoch wurde auch seine heutige Partnerin irgendwann von Amors Pfeil getroffen: "Ich mochte sie sehr und dann haben wir so offen geredet und uns derart gut kennengelernt, dass es darüber entstanden ist."

Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit gab es bislang noch nicht, dennoch kam Martin Rütter auf ein weiteres Detail zu seiner Partnerin zu sprechen: ihren Namen. "Als ich Susan kennengelernt habe, war es tatsächlich so, dass ich nicht mit der gescheiterten Ehe gehadert habe."

Ex-Frau und Kinder: Das ist die Familie von Martin Rütter

Bis 2013 war Martin Rütter mit seiner Frau Bianca verheiratet. Mit ihr hat er zwei Jungen und zwei Mädchen. Wie die "Bunte" berichtete, ging die Ehe in die Brüche, als herauskam, dass Rütter ein uneheliches Kind hat. Er habe nach der Trennung und Scheidung sehr mit seiner Rolle als Vater gehadert, wie er ebenfalls im Podcast "Offen Gestanden" erklärte: "Ich habe mich darüber definiert, dass ich in der Scheidung sehr aktiv dazu beigetragen habe, dass Scheidungskinder produziert wurden."

Seine Kinder hätten damals sehr unter der Situation gelitten, wie Rütter betonte: "Nicht unter der Scheidung, aber über die Art und Weise, wie die Trennung abgelaufen ist. Und da haben wir beide viel negative Energie verströmt. […] Ich war unglaublich damit beschäftigt, die Angst zu haben, dass ich vielleicht kein guter Vater sein könnte." Heute hat er zu seinen Kindern ein gutes Verhältnis.

Seltener Einblick: Martin Rütter spricht über Töchter

Im September 2025 kam Martin Rütter in seinem Podcast "Tierisch menschlich" auf seine Töchter zu sprechen. Der Hundeexperte lobte die beiden für ihre Souveränität in Extremsituationen: "Als Milia sich den Knöchel gebrochen hat in Vietnam, wie sie das alles abgewickelt hat, die war völlig eigenständig damit."

Seine andere Tochter Leni wollte nach dem Abitur jobben, wofür sie eine Steuernummer benötigte. Ehrlich gab Martin Rütter zu, die bei der Geburt vergebenen Unterlagen verloren zu haben. "Leni, die wirklich noch nie bei irgendwelchen Ämtern oder Sonstigem war in ihrem Leben, wusste aber, sie braucht das Ding in fünf/sechs Tagen. Und die hat mich genau acht Stunden später angerufen und hat gesagt: 'Fahr mich bitte zum Rathaus'."

Was bei anderen mehrere Wochen in Anspruch nehmen würde, konnte seine Tochter ganz schnell aushandeln: "Ja, ich habe mit denen telefoniert. Die haben gesagt, jetzt in dem konkreten Fall könnte ich persönlich vorbeikommen und es abholen, kostet sieben Euro." Für den stolzen Papa war dadurch klar: Seine Kinder sind zu nahezu allem in der Lage.

Karriere-Beginn von Martin Rütter: So wurde er zu Deutschlands bekanntestem Hunde-Profi

Vor seiner Karriere als Hundeflüsterer deutete bei Martin Rütter alles auf eine Sportkarriere hin: Fußballnationalspieler wollte er werden. Aus diesem Kindheitstraum wurde nichts, weshalb er mit dem Ziel, Sportreporter zu werden, nach dem Abitur in Köln Sportpublizistik studierte.

Neben seiner Vorliebe zum Sport tat sich auch die Leidenschaft zum besten Freund des Menschen auf. Nach seinem Zweitstudium der Tierpsychologie war der berufliche Werdegang schließlich klar.

Martin Rütter: DOGS-Philosophie und Fernsehen

Er gründete das "Zentrum für Menschen mit Hund" und entwickelte mit DOGS (Dog Orientated Guiding System) seine eigene Art, Tier und Halter im Umgang miteinander auszubilden. In Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz arbeiten laut eigenen Angaben über 100 Hundeschulen nach seinem DOGS-Prinzip.

Nach anfänglichen Fernsehauftritten als Berater startete 2008 die Sendung "Der Hundeprofi", in der er Menschen bei ihren Problemen mit der Hundeerziehung zur Seite steht. Anfang 2010 startete zudem mit "Der V.I.P. Hundeprofi" ein Promi-Ableger der Sendung. 2022 war er bei der zweiten Staffel von "Der König der Kindsköpfe" dabei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Martin Rütter verkündet Bühnen-Aus: Er gibt es eine letzte Abschiedstour

Fans von Martin Rütter waren höchstwahrscheinlich in Schockstarre, als er am 5. November erklärte, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen. "Ich wollte nicht warten bis die Hallen halb leer sind", erklärte er dem Magazin "Spiegel" seine Entscheidung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wann wird das Bühnen-Ende von Martin Rütter endgültig besiegelt? Am 28. April 2028 wird er voraussichtlich zum letzten Mal vor großem Live-Publikum auftreten. Seine TV-Karriere hingegen will der Hunde-Profi nicht auf Eis legen und weiterhin seine Expertise in Fernsehshows an den Mann bringen.