Martin Rütter genervt von Fans: Jetzt trifft er knallharte Entscheidung

Martin Rütter kündigte frühzeitig seinen Bühnen-Abschied an – dennoch sorgt er damit für Überraschung und ist jetzt mit Vorwürfen konfrontiert. Der Hundeprofi reagiert verärgert und fasst einen drastischen Entschluss.

Vor wenigen Tagen startete Martin Rütters (56) Abschiedstournee "Schluss! Aus!". Bereits im vergangenen Jahr gab der Hundeprofi bekannt, ab Herbst 2026 bis ins Frühjahr 2028 die Zuschauer ein letztes Mal mit seinem Bühnenprogramm begeistern zu wollen. Doch ausgerechnet einige seiner treuen Fans treiben ihn jetzt zur Weißglut. Der 56-Jährige erhält Anfragen, die ihn zunehmend stören.

Martin Rütter reagiert giftig auf Fan-Nachrichten: Hundeprofi ganz genervt

"Mich haben zwei, drei Motz-Mails oder Nachrichten erreicht auf Instagram, und das ist echt ... Boah! Ich habe auch nicht darauf geantwortet, weil es mich wirklich nervt mittlerweile", erzählt Rütter offen im Gespräch mit Journalistin Katharina Adick. Der Hundetrainer bekommt Zuschriften von Menschen, die ihn gerne mal live erleben wollen. "Und jetzt schreiben mir die Leute: 'Ja, ich habe aber keine Karten gekriegt, und jetzt höre ich erst, es ist ja bald vorbei, dann kommt keine Tour mehr. Hätte man ja mal sagen können!'"

Letzte Tour von Martin Rütter: "Labere schon so lange darüber"

Offenbar waren die Interessenten überrascht vom kommenden Bühnen-Aus. Die Vorwürfe verärgern Rütter vor allem aus einem Grund: dass "Schluss! Aus!" sein letztes Bühnenprogramm sein wird, habe er frühzeitig und oft genug angekündigt. Die Kritik der Fans sei deshalb unbegründet. "Jetzt labere ich schon so lange darüber, dass es die letzte Tour ist. Also deutlicher kann ich es nicht mehr kommunizieren! Ich weiß nicht, wie viele Hunderte Zeitungen das auch schon kommuniziert haben", erklärt der TV-Star aufbrausend im Podcast " ". "Ja, hätte man mal, nä? Haben wir ja auch gar nicht darüber geredet, nä?", fügt er sarkastisch hinzu.

Seit schon vielen Jahren begeistert Martin Rütter mit seinen Bühnenshows. © imago/Maximilian Koch

Hundeprofi trifft harte Entscheidung: "Werde es jetzt ignorieren"

Rütter will weitere Unklarheiten ein für alle Mal aus dem Weg schaffen. Im Podcast wendet er sich direkt an alle Menschen, die ihn bei seinem finalen Live-Programm sehen wollen, aber noch keine Tickets haben. "Also, ich möchte noch mal sagen: Es ist wirklich die letzte Tour! Und wenn man jetzt noch Tickets braucht, dann müsste man sich gerade jetzt in der Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit ein bisschen Gedanken darüber machen ..." Der Hundeprofi trifft eine knallharte Entscheidung – auf weitere Nachrichten, die das Tour-Thema betreffen, will er endgültig nicht mehr eingehen. "Ich werde diese Motzereien jetzt echt ignorieren. Und freue mich aber über jeden, der beim Programm da ist."

Martin Rütters Abschiedstournee führt ihn am 29. Januar 2028 nach München. In der Olympiahalle wird der 56-Jährige mit humorvollen Geschichten für Stimmung sorgen. Tickets für die München-Show sind laut der Ticketverkaufsplattform (Stand 23. Oktober) noch erhältlich.