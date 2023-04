Martin Lawrence: Jamie Foxx "geht es besser"

Wegen einer "medizinischen Komplikation" liegt Jamie Foxx seit Tagen im Krankenhaus. Nun hat sein Schauspielkollege Martin Lawrence Entwarnung geben. Foxx gehe es besser.

© getty/[EXTRACTED]: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Jamie Foxx (55) befindet sich wohl auf dem Weg der Besserung. Das verriet jetzt sein Schauspielkollege Martin Lawrence (58), wenn auch aus zweiter Hand. "Ich habe gehört, dass es ihm besser geht", sagte der "Bad Boys"-Star Jamie Foxx war in der vergangenen Woche in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Laut seiner Tochter hatte es "medizinische Komplikationen" gegeben.

"Ich bete jede Nacht für ihn und wünsche ihm nur das Beste, denn er ist einer der Besten, die wir in Hollywood haben", so Martin Lawrence gegenüber "Extra". "Nicht nur einer der besten Entertainer, sondern auch ein guter Mensch". Das Interview fand am Rande der Enthüllung von Lawrences Stern auf dem Hollywood Walk of Fame statt.

Ärzte rätselten über Zustand von Jamie Foxx

Seit dem 11. April befinden sich Fans und Filmwelt in Sorge um Jamie Foxx. Der Star wurde nach einem gesundheitlichen Zwischenfall in Atlanta in ein Krankenhaus gebracht. Seine Familie gab schnell Entwarnung. Worum es sich bei den "medizinischen Komplikationen" gehandelt hat, ist weiterhin unbekannt.

Laut einem Bericht von CNN machten die Ärzte in der Klinik verschiedene Test, um herauszufinden, was zu seinem Zustand geführt habe. Gerüchte, dass Foxx mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden sei, wies die Quelle zurück. Auch sei der Oscarpreisträger nicht, wie zuerst kolportiert, am Set zusammengebrochen.

Streit am Set mit Cameron Diaz?

Jamie Foxx dreht in Atlanta gerade den Film "Back in Action". Passend zum Titel handelt es sich um das Comeback von Cameron Diaz (50) nach langer Pause. soll es am Set kurz vor Foxx' Zusammenbruch zu einem Streit zwischen den Stars gekommen sein.

Während dem Krankenhausaufenthalt von Foxx liefen die Dreharbeiten mit einem Bodydouble weiter. Der Schauspieler soll noch acht Drehtage vor sich haben.