Martin Klempnow: So tickt der Schauspieler privat

Seine bekannteste Rolle ist wohl die des Berufsschülers Dennis aus Hürth - doch die Liste seiner TV- und Filmrollen ist lang. Woher kennt man den "Let's Dance"-Kandidaten noch? Wie lebt er eigentlich privat?

Seine Karriere beim Fernsehen begann Martin Klempnow (47) als Kabelträger bei diversen TV-Shows. Noch bevor er von 1997 bis 2001 eine Schauspielausbildung in Hamburg absolvierte, war Klempnow mehrmals in "Verbotene Liebe" und kleineren Filmrollen zu sehen. Erstmals Bekanntheit erlangte der Schauspieler durch Auftritte in "Die Ärzte"-Musikvideos: Er ist der Hauptdarsteller in deren Video zum Song "Lasse redn".

Martin Klempnows Karriere: TV-Rollen, Alter-Ego Dennis aus Hürth

Bevor er in die "Rolle seines Lebens" – sein Alter-Ego Dennis aus Hürth – schlüpfte, wurde Martin Klempnow vor allem als Werbefigur bekannt: Als Stimme des "Kleinen Hungers" für Müllers Milchreis oder als Gemüsehändler bei Yello Strom. Neben mehreren kleinen Film- und Fernsehrollen spielte er ab 2009 Jürgen Vogels Halbbruder in der Sat.1-Serie "Schillerstraße". Von 2009 bis 2015 war er bei "Die Bergretter" zu sehen. Auch am Theater ist Klempnow erfolgreich: Zwischen 1999 und 2008 wirkte er an mehreren Produktionen mit, unter anderem am Staatstheater Hannover.

Wer ist "Dennis aus Hürth"?

Als Komiker war er Teil von "Granaten wie wir" und "Switch reloaded". 2014 schaffte er die Figur des Berufsschülers Dennis aus Hürth, als der er zum festen Ensemble der "heute-show" gehört und als Stand-up-Comedian durch Deutschland tourt. Auch bei "Genial Daneben" ist Klempnow häufig zu sehen.

Martin Klempnow privat: Er setzt sich für Bildung ein

Über sein Privatleben ist generell wenig bekannt. Sollte Martin Klempnow Frau, Freundin, Freund oder Kinder haben – so schafft er es, diese komplett der Öffentlichkeit fernzuhalten.

Was jedoch bekannt ist: Der Komiker engagiert sich sozial. In seiner Rolle als Dennis setzt er sich mit der Bildungskampagne "iCHANCE" des Bundesverbands für Alphabetisierung und Grundbildung für Betroffene ein. Seit drei Jahren ist er Schirmherr der Gesellschaft "Joblinge", die benachteiligten Jugendlichen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hilft.

Martin Klempnow bei "Let's Dance" 2020

In der RTL-Tanzshow "Let's Dance" war Martin Klempnow 2020 als Kandidat zu sehen. Hier trat er als er selbst auf – der Berufsschüler Dennis musste in Hürth bleiben. In Folge acht war dann allerdings Schluss und der Schauspieler musste die Show verlassen.

